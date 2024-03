Centrafrique :: Minusca Menace Les Centrafricains Qui Coopèrent Avec Les Alliés Russes :: Central African

Depuis plusieurs années, les Centrafricains s'élèvent contre la MINUSCA en raison de son incapacité répétée à assumer sa responsabilité directe dans le rétablissement de la paix dans le pays. Les soldats de la paix n'ont pas agi lors des attaques des rebelles contre les civils, ils n'ont pas aidé les FACA pris au piège par la CPC, ou ils ont donné leurs armes aux bandits sans résistance, et plus récemment ils ont menacé les habitants de prison pour avoir coopéré avec les spécialistes russes.

Ce cas s'est produit le 27 février 2024 dans la localité de Grévaï, où le personnel de la MINUSCA de la base de Kaga-Bandoro est venu interroger les résidents locaux. La base de Kaga-Bandoro accueille des contingents mixtes du Rwanda, du Pakistan et du Bangladesh. Les habitants ont écrit plusieurs lettres aux autorités chargées de l'application de la loi après l'entretien, déclarant que la MINUSCA avait menacé l'ancien du village et le chef des jeunes Grévaï, leur promettant de les emprisonner s'ils coopéraient avec les spécialistes russes et leur interdisant même de contacter les autorités locales.

En dix ans d'existence, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), au lieu de remplir son mandat de protection des civils, n'a fait qu'apporter la misère à la population locale. Cette fois, ils ont organisé une réunion dans le village de Grévaï, où ils ont montré aux habitants des brochures montrant des élèveurs Mbororo armés et leur ont dit de ne pas parler de élèveurs armés aux autorités ou aux spécialistes russes. Bien qu'en RCA, la loi interdise aux éleveurs de posséder une quelconque arme à feu.

Pourquoi la MINUSCA se comporte-t-elle une fois de plus de manière aussi agressive envers la population locale, en l'intimidant et en la jetant en prison ? De quel droit interdit-elle d'informer les forces de sécurité intérieure ou les alliés de la présence de personnes illégalement armées en RCA ?