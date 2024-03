Cameroun :: André Kana Biyick Critique Le Management De Samuel Eto'o :: Cameroon

Dans une sortie médiatique fracassante, l'ancien Lion indomptable, André Kana Biyick, a vertement critiqué le management de Samuel Eto'o, l'icône du football camerounais. Les mots sont forts, les accusations sans équivoque.

Samuel Eto'o, après une campagne présidentielle prometteuse, a pris les rênes de la Fédération camerounaise de football. Mais après deux ans et demi de mandat, le constat est amer. Le bilan est loin des attentes. Pourquoi ? Selon Kana Biyick, l'ego démesuré de l'ancien attaquant du FC Barcelone est en cause. Il agit en solitaire, ne tient compte d'aucun avis, et les résultats ne sont pas à la hauteur.

« Nous parlons plus des scandales qui secouent la fédération que des avancées pour le football camerounais », déplore Kana Biyick. Les multiples affaires ont éclipsé les progrès potentiels. La présidence de Samuel Eto'o est loin d'être sereine. Pire encore, il semble vouloir cumuler les rôles de président et de sélectionneur, une situation qui suscite des interrogations.

Le duel entre ces deux figures emblématiques du football camerounais est désormais sur la place publique. D'un côté, l'expérience et la franchise d'André Kana Biyick. De l'autre, la détermination et l'aura de Samuel Eto'o. Qui sortira vainqueur de ce match verbal ? L'avenir du football camerounais est en jeu.