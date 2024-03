Cameroun :: Samuel Eto’o, Président De La Fédération De Football, Sur La Sellette :: Cameroon

Au Cameroun, Samuel Eto’o, l'ancien attaquant de renom et l'un des meilleurs buteurs mondiaux des années 2000, a été élu président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) en décembre 2021 pour un mandat de quatre ans. Cependant, ses vingt-six premiers mois à la tête de la fédération ont été tumultueux, marqués par des affaires et des controverses.

Des critiques et des polémiques

Depuis son accession à la présidence, Samuel Eto’o a suscité autant d'admiration que de critiques. Voici les principaux points qui ont alimenté les débats :

1. Exercice du pouvoir solitaire : L'ancien attaquant est accusé d'exercer le pouvoir de manière trop solitaire. Ses décisions et actions ont souvent été prises sans consultation ni concertation avec les autres membres du comité exécutif de la Fécafoot.

2. Démission controversée : Après l'élimination des Lions indomptables en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire (0-2), Samuel Eto’o a présenté sa démission au comité exécutif de la Fécafoot. Cependant, cette démission n'a pas été acceptée, car elle aurait dû être soumise à l'assemblée générale qui l'avait élu.

3. Enquête de la CAF : En août, la Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête sur des « comportements inappropriés présumés » et des soupçons de matchs truqués impliquant Samuel Eto’o. Le président de la Fécafoot nie avoir été interrogé par la CAF et envisage de porter plainte contre l'instance continentale.

4. Suspension potentielle par la FIFA : Si les accusations contre Samuel Eto’o sont avérées, elles pourraient entraîner sa suspension par la FIFA. La CAF aurait déjà avancé dans ses investigations.

Un optimisme initial

L'élection de Samuel Eto’o à la présidence avait suscité un certain optimisme au Cameroun, après des années de gestion chaotique de la Fécafoot. Son projet ambitieux avait créé des attentes, mais les controverses ont rapidement éclipsé cet enthousiasme.

En somme, Samuel Eto’o doit faire face à des défis majeurs pour redorer le blason du football camerounais et restaurer la confiance des supporters et des instances internationales. Sa capacité à travailler en équipe et à gérer les affaires de manière transparente sera cruciale pour l'avenir du football au Cameroun