Depuis la fin du contrat de Rigobert Song le 29 février dernier, le poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun est vacant. Deux noms circulent déjà pour lui succéder : António Conceição et Hugo Broos, deux figures bien connues du football camerounais.

António Conceição, âgé de 62 ans, est actuellement le favori pour reprendre les rênes des Lions Indomptables. Malgré son limogeage après la Coupe d'Afrique des Nations 2022 par Samuel Eto'o, il bénéficie du soutien de certaines figures influentes du football camerounais. Ayant pris ses fonctions en octobre 2019, Conceição avait été remercié après avoir mené l'équipe à une honorable troisième place lors de la CAN 2022. Il avait été choisi et nommé par Narcisse Mouelle Kombi, alors ministre des Sports, sous la présidence de la Fédération camerounaise de football assurée par Seidou Mbombo Njoya.

Malgré un bilan positif, avec 15 victoires, 7 nuls et seulement 2 défaites, et le soutien du ministre des Sports, António Conceição avait été limogé par Samuel Eto'o, qui lui avait préféré Rigobert Song, ancien coéquipier en sélection. Suite à son départ, Conceição a engagé des procédures auprès de la FIFA pour obtenir le paiement intégral de ses salaires jusqu'à la fin de son contrat.

D'autre part, Hugo Broos, vainqueur de la CAN en 2017 avec les Lions Indomptables, est également mentionné comme un possible prétendant au poste. Son expérience et son succès précédent pourraient lui conférer un avantage dans la course à la sélection.

En conclusion, le choix du prochain sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun reste incertain, mais les noms d'António Conceição et de Hugo Broos sont au cœur des spéculations. La décision finale pourrait dépendre de nombreux facteurs, y compris les soutiens politiques et l'opinion publique.