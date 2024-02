Les Liens Profonds Entre Oswalde Baboke, Samuel Eto'o Et Le Football Camerounais :: Cameroon

Oswalde Baboke, directeur adjoint du cabinet civil et pasteur d'église de réveil, émerge comme une figure centrale dans le paysage du football camerounais. Au-delà de ses responsabilités officielles, Baboke est un confident de la première dame Chantal Biya et un ami proche de la légende du football camerounais, Samuel Eto'o.

Les relations entre Baboke et Eto'o ne se limitent pas à l'amitié : Baboke est utilisé par le président de la FECAFOOT pour transmettre des messages à la première dame. Son implication dans le processus électoral de la FECAFOOT en décembre 2021 témoigne de l'étendue de son influence, avec des appels directs aux délégués de la fédération pour soutenir Eto'o, allant jusqu'à affirmer que le candidat de la première dame est Eto'o, et voter contre lui équivaut à voter contre la première dame.

Cependant, Baboke ne se limite pas à la politique de la FECAFOOT : il suit de près les activités des Lions Indomptables. Pendant la CAN en Côte d'Ivoire, il a mobilisé ses fidèles pour prier pour l'équipe nationale, soulignant l'importance de la prière dans le succès sportif.

Lorsque l'équipe nationale a affronté le Nigeria, Baboke a organisé une séance de prière pour ses fidèles la veille du match, implorant le soutien divin pour la victoire des Lions Indomptables. Cependant, après la défaite contre le Nigeria, Baboke a réagi avec une nouvelle prière, exhortant ses fidèles à intercéder pour l'équipe et à prier contre ceux qui pourraient saboter les efforts du président de la FECAFOOT.

Pour Baboke, le soutien à Samuel Eto'o et à sa politique de gestion du football camerounais est plus qu'une simple affaire sportive : c'est une question spirituelle. Ne pas soutenir Eto'o et sa politique, c'est s'exposer à des "malédictions inutiles", selon ses propres mots.

Cette relation complexe entre le football, la politique et la spiritualité met en lumière les enjeux profonds qui sous-tendent le sport national au Cameroun, révélant les multiples dimensions qui influent sur son développement et son succès sur la scène internationale.