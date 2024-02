Cameroun :: La Fécafoot Sous Les Feux De La Rampe : La Fifa Retient Les Fonds Pour L'affaire Conceiçao :: Cameroon

La Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'actualité, cette fois-ci pour une affaire qui secoue les milieux sportifs nationaux et internationaux. Selon des sources dignes de foi, la FIFA aurait pris des mesures à l'encontre de l'instance dirigeante du football camerounais en relation avec une décision rendue en juin 2022, impliquant le paiement d'une somme considérable à l'entraîneur portugais Antonio Conceiçao, injustement limogé.

Face à l'immobilisme de la Fécafoot, la FIFA aurait décidé, selon des informations proches du dossier, de retenir directement les fonds de la Fécafoot liés à la participation des Lions Indomptables à la récente Coupe du Monde au Qatar. Cette décision intervient suite à l'inaction de la Fédération dans d'autres affaires en suspens, notamment celle concernant l'équipementier « Le Coq Sportif », ainsi que les intérêts accumulés du fait du retard de paiement de Conceiçao, malgré les tentatives infructueuses de la Fécafoot de contester la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et des juridictions civiles suisses.

L'affaire remonte à novembre 2023, lorsque le Tribunal Fédéral Suisse a confirmé la décision du TAS dans le litige opposant le Cameroun à Antonio Conceiçao. La Fécafoot s'est vue contrainte en dernier ressort de verser plus de 1,6 million d'euros à l'ancien sélectionneur de l'Équipe nationale du Cameroun pour « licenciement abusif » survenu en février 2022.

La Fécafoot avait tenté en vain de faire annuler la décision du TAS en déposant une requête devant le Tribunal Fédéral Suisse, mais cette tentative s'est soldée par un échec retentissant.

En plus du montant considérable à verser à Conceiçao, la Fécafoot doit également prendre en charge les frais judiciaires de la procédure, s'élevant à 16 500 francs suisses (environ 17 095 euros).

Cette affaire met en lumière les enjeux de gouvernance et de gestion au sein de la Fécafoot, suscitant des interrogations quant à sa capacité à gérer efficacement les affaires juridiques et financières qui la concernent, ainsi que son impact sur la réputation et la participation future de l'équipe nationale aux compétitions internationales.