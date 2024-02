Cameroun :: Sport : Le Rallye Ear Gt Débarque À Douala :: Cameroon

Le come-back de l'EAR Rallye GT à Douala du 24 au 25 février est une annonce qui réjouit à la fois l'agence Mahoption Ltd et le magazine Auto-stop.

Après avoir connu un franc succès lors de sa première édition à Kribi l'an dernier, cette compétition de référence dans le milieu promet encore plus de sensations fortes.

Le stade Japoma et ses environs seront le théâtre d'un parcours sportif et sécurisé où 30 pilotes s'affronteront. Au volant de leurs bolides, ils devront faire preuve de maestria pour relever les trois défis palpitants qui les attendent. Chaque voiture aura ainsi l'opportunité de briller et de montrer ses performances.

Une nouveauté intéressante cette année est que le vainqueur du rallye reversera une partie de ses gains à une association de son choix. Cela permettra de soutenir des causes telles que l'environnement ou l'éducation, ajoutant ainsi une dimension solidaire à cet événement sportif. La deuxième journée sera dédiée au Golf Mahoption Open au practice de la ville, avec initiation au green, mais aussi occasions de liens professionnels. Un défilé de mode autour du golf sensibilisera à la protection de la nature.

Sous l'impulsion dynamique de Miss Mahop, l'agence Mahoption Ltd et le magazine Auto-stop unissent leurs talents pour célébrer l'automobile à travers cet événement mêlant performance automobile, élégance et engagement citoyen. En conférence ce 06 février à Douala, Miss Mahop a fait part de quelques innovations de cette édition : ''cette année on a essayé de mettre les petits plats dans les grands. A Kribi l’année dernière on n’avait pas cette occasion. Cette année aussi les entreprises ont l'occasion d'exposer leurs marques avec des hôtesses. (…)'' a-t-elle déclaré.

Vous l'aurez compris, cette deuxième édition s'annonce encore plus spectaculaire grâce au soutien du Maire de Douala et l'implication d'acteurs locaux. Outre l'excitation sportive, les participants soutiendront de bonnes causes. Le Golf Open ajoutera détente et opportunités business. Rendez-vous incontournable célébrant excellent, passion et responsabilité sociétale.