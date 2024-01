Côte D'ivoire :: Ngando Pickett Et Son Groupe Bloques En Cote D’ivoire :: Cote D'ivoire

Foumban 13 janvier, 15h, nous sommes au centre ville, et dans un coin, est assis un homme sur un banc. Un homme trapu, le cou épais, une face affaiblie, bien noircie par la chaleur des voyages ; cet homme assis n’est pas un jeune. Il est déjà bien frappé par un âge qui ne se dissimule plus. Il a des pommettes saillantes des anciens chasseurs qui ne laissent pas indifférentes. Son buste en avant montre qu’il aurait pu devenir un boxeur si un mécène du noble art s’était trouvé sur son chemin. On remarque de rares cheveux sur sa tête, une tête bien vulgaire, plate que caresse souvent ses doigts boudinés. Autour de lui quelques compagnons de fortune, eux aussi, les yeux hagards, la langue pendante fixent leur destin sur lui.

Cet homme qui attend avec sa troupe, c’est bien Ngando Pickett, la Mascotte des lions indomptables. Celui qu’on appelle le second supporter des lions indomptables, – puisque le premier se trouve être le président de la république-, fait ce travail dit-il depuis 1984, date de la première victoire des lions en coupe d’Afrique des nations à Abidjan. Ancien footballeur de dragon de douala, aventurier né, il va supporter les lions jusqu’au bout.

Il a fait depuis ce temps de nombreux pays pour la même cause : booster les lions vers la victoire. Actuellement coincé à Abidjan après l’élimination des lions indomptables, personne ne connaît quand ils retrouveront le Cameroun. Quoi qu’il en soit, l’itinéraire qu’il a emprunté est digne d’une aventure romantique dont je m’en vais vous décrire. Il a quitté avec sa troupe, ils sont partis de Yaoundé pour Foumban puis ils ont foncé vers le nord-ouest, évitant soigneusement le sud-ouest en raison des Ambazoniens. De Bankim à Banyo, de Banyo à Mayo Darley, et en passant par Gaindou, il a traversé des contrées inconnues.

Les chemins étroits, les cols périlleux semblables à ceux de Batié, chaque pas est une aventure en soi. Finalement, Ngando et son équipe ont atteint Lagos, puis Cotonou, en passant par Lomé, avant d’arriver au Ghana, pour d’atteindre Noé, la dernière ville avant la Côte d’Ivoire. Et bien voilà la patrie d’abord dans l’effort dans leur petite position d’homme à Abidjan, ils ont rencontrés les hommes d’états, des stars du football camerounais, les grands commis des sports qui dormaient dans les hôtels et dans chaque match étaient dans les tribunes d’honneur, venus de surcroit par avion. Voilà d’autres camerounais qui ont pris la route qui ont la même passion que vous, et qui tout au long du match tambourinent, chantent, dansent pour la victoire pour aller à la fin chercher à manger et à boire dans les bidonvilles où ils dormiront sur des nattes.

Le Cameroun étant éliminé, chacun a pris sa route, on n’a même pas cherché à savoir qui était là. Le groupe de Ngando a été abandonné, à eux-mêmes à Abidjan il faut qu’on les aide à retourner. Aidez les à retourner au pays par votre modeste possibilité, je m’adresse surtout à ces frères de la diaspora qui ont souvent montré un grand humanisme en de telle circonstance, Ngando ne m’a pas chargé de le faire, il ne me connait pas, on n’a jamais échangé, mais c’est un compatriote en difficulté j’apporte ma contribution à partir de cet article qui peut vous permettre de le joindre facilement, j’inclue d’ailleurs la vidéo ici où ses deux numéros ont été mentionnés pour le joindre en cote d’ivoire : 00 237 699 394 417 WhatsApp et 00 225 07 79 681 753 (local ).