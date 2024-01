Cameroun :: Cdhc:ce Qu'il Faut Retenir De La Réunion De Remobilisation Organisée Par Le Pr James Mouangue Kobila :: Cameroon

La réunion de remobilisation organisée par le Pr James Mouangue Kobila le 11 janvier 2024 a été un grand moment de partage. Avant le début des travaux, une bonne minute de silence a été observée en la mémoire du Commissaire SALIHOU LABARANG, décédé dans la nuit du 25 au 26 décembre 2023 et dont la mémoire, a déclaré le président, « est inscrite au plus profond de nous, dans la partie la plus tendre de nos cœurs ».



Le président n’a pas manqué de présenter ses vœux aux uns et aux autres, pour « une année fertile, prospère et colorée de vos teintes préférées, dans la paix de l’âme ». Il a également souhaité « que la nouvelle année nous permette ensemble de porter encore plus haut l’insubmersible dignité humaine ».

Pendant cette rencontre, le président en exercice de la Commission des Droits de l’Homme du Cameroun (CDHC) a rappelé aux Commissaires et à l’ensemble du personnel que cette année doit être une année de remobilisation. « Je vous félicite pour le travail abattu l’année dernière. Cette année, nous devons davantage privilégier le travail, la collaboration sincère et tourner le dos aux imperfections, aux pratiques néfastes. Chacun doit faire son travail en 2024 », a conseillé le Pr James Mouangue Kobila.

Après avoir présenté les grands enjeux de 2024 pour l’institution dont il a la charge, y compris certaines activités à mener, les commissaires ont évoqué le budget. De bonnes nouvelles ont été annoncées, notamment le paiement intégral de tous les arriérés dus aux commissaires et aux membres du personnel. Des assurances qui ont arraché des sourires dans l’assistance. L’an 2024 promet d’être une année importante pour la CDHC et, partant, pour la promotion et la protection des Droits de l’homme au Cameroun.