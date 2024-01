Cameroun :: Pmuc : Un Parieur Décroche Plus De 159 Millions Fcfa À Maroua :: Cameroon

La gagnante a trouvé l'arrivée en base de trois chevaux et trois associés le 31 décembre 2023.

C'est une fin d'année heureuse pour une fidèle cliente du Pari mutuel urbain camerounais (Pmuc), à Maroua, dans l'Extrême- Nord du Cameroun.

La gagnante qui empoche la somme de 159.190.900 Fcfa, a trouvé l'arrivée en base de trois chevaux et trois associés le 31 décembre 2023. Elle a proposé 16-18-3-17-12.

La gagnante a reçu son chèque le 10 janvier 2024 à Maroua. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le directeur régional du Pmuc de l'Extrême-Nord. «C'est d'abord un sentiment de joie et fierté. J'encourage tout le monde à persévérer, à être constant et à suivre les pas de notre parieur», conseille le directeur régional du Pmuc, Mahamat Mahamat.

Le responsable du kiosque, dans lequel a été validé la combinaison gagnante de Masse commune internationale (Mci), croit savoir que seuls la constance et la fidélité des parieurs peuvent changer leur vie. «Je dis à nos parieurs de ne pas se décourager. Souvent c'est dur, mais quand vous persister, vous finissez par gagner. On ne peut pas gagner tous au même moment. Chacun a son tour chez le coiffeur», encourage Martin Biabou. «Nous invitons les gagnants à souscrire à des bons de caisse. Ils peuvent prendre un peu d'argent pour les petits besoins et garder le reste en souscrivant dans les bons de caisse», conseille un banquier.