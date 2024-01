Cameroun :: Préparatifs Intenses Pour La Can 2023 : Les Lions Indomptables Affûtent Leurs Griffes :: Cameroon

Dans la tanière vibrante des Lions Indomptables à Djeddah, le 7 janvier, l'atmosphère était chargée d'effervescence et de détermination. Sous la houlette de Rigobert Song, l'équipe s'est plongée dans une séance d'entraînement intense, focalisée sur le jeu et la tactique, s'étendant sur une période prolongée de plus de 90 minutes.

À l'approche du match d'évaluation contre la Zambie, une équipe également qualifiée pour la CAN 2023, les joueurs ont démontré une détermination sans faille et un engagement indéfectible, répétant leurs efforts avec une intensité palpable. Cela a été une révélation quant à la préparation minutieuse des Lions Indomptables pour l'événement continental majeur.

Le 8 janvier 2024, soit deux jours avant le match amical crucial contre les Chipolopolos, la séance d'entraînement des Lions Indomptables est programmée à 16h, soit 14h au Cameroun. Ce sera l'occasion pour André Franck Zambo Anguissa et ses coéquipiers de se familiariser avec le terrain de jeu avant d'affronter leurs rivaux zambiens, dans ce qui marquera la 14e confrontation historique entre les deux sélections.

L'équipe semble concentrée et motivée à l'approche de ce match déterminant. Les enjeux sont élevés et l'excitation monte alors que les Lions Indomptables se préparent à en découdre dans cette rencontre cruciale pour parfaire leur préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.