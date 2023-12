Cameroun :: Les Lions Indomptables Au Rendez-Vous À Jeddah: Préparation Intensive En Arabie Saoudite Pour La Can :: Cameroon

Les festivités du Nouvel An prendront une tournure sportive pour l'équipe nationale de football du Cameroun alors qu'ils s'envolent vers la ville portuaire dynamique de Jeddah en Arabie Saoudite. Connu pour ses attractions touristiques et son ambiance vibrante, Jeddah deviendra le lieu de concentration des Lions Indomptables pour leur stage de préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

La Fédération Camerounaise de Football a officiellement confirmé ce choix stratégique le mercredi 27 décembre 2023. Le séjour de l'équipe nationale est programmé du 30 décembre au 9 janvier 2024. Sous la direction du Manager-Sélectionneur Rigobert Song, le staff technique et les joueurs présélectionnés se réuniront dès le 30 décembre 2023 pour un entraînement intensif et rigoureux.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire d'un séjour dans une ville aussi attrayante que Jeddah, cette escapade ne sera pas une villégiature de tout repos. Les Lions Indomptables sont pleinement déterminés à tirer profit de ces jours cruciaux pour peaufiner leur préparation en vue de la CAN. Leur première étape sera marquée par un match amical contre la Zambie le 9 janvier, une confrontation qui servira de test ultime avant le coup d'envoi de la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire.

Ce stage de préparation revêt une importance capitale pour l'équipe camerounaise qui ambitionne de briller lors du tournoi africain. Face à des adversaires de taille, les Lions Indomptables chercheront à renforcer leur cohésion, à peaufiner leurs stratégies de jeu et à ajuster leur condition physique pour être au sommet de leur forme dès le début de la compétition.

Voici le programme détaillé des Lions Indomptables jusqu'à leur premier match à Yamoussoukro contre le Syli National de la Guinée :

30 décembre 2023 : Début du stage de préparation à Jeddah.

9 janvier 2024 : Match amical contre la Zambie.

Date à venir : Déplacement à Yamoussoukro pour le premier match contre le Syli National de la Guinée, marquant le début de la CAN.

Les supporters et les amateurs de football attendent avec impatience de voir les performances des Lions Indomptables lors de ce tournoi. Leur détermination et leur préparation acharnée à Jeddah laissent présager un Cameroun affûté et prêt à r