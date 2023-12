Côte D'ivoire :: Le Comité D’organisation De La Can 2023 Établit Des Règles Strictes Pour La Retransmission Des Match :: Cote D'ivoire

À l'approche de la prochaine Coupe d’Afrique des nations Total énergie Côte d’Ivoire 2023, le comité d’organisation (Cocan) a mis en place un ensemble de règles, mesures et instructions visant à régir la retransmission des matchs dans les espaces publics, notamment les bars, les maquis, et les restaurants.

Dans un communiqué publié le 20 décembre 2023, le Cocan a accordé une attention particulière à la diffusion des matchs dans ces lieux publics. Il a spécifié que les promoteurs de ces espaces ne seront pas tenus de verser un quelconque paiement pour diffuser les rencontres, mais ils devront s'abstenir d'afficher des marques concurrentes aux sponsors officiels de la compétition.

Pour les espaces spécialement aménagés pour la CAN, tels que les villages Akwaba, des conditions strictes ont été établies pour l'octroi de l'agrément d'exploitation. Ces conditions sont dictées par des impératifs de sécurité et d'hygiène. Ainsi, les promoteurs de ces espaces doivent soumettre une demande au Cocan, qui évaluera leur conformité par rapport aux exigences du cahier des charges. Cette mesure vise à prévenir le « ambush marketing » et à protéger les droits des sponsors et des partenaires officiels de l'évènement. Il est également précisé que l'octroi de cet agrément est gratuit, comme le mentionne le département communication du Cocan.

Concernant l'utilisation des éléments distinctifs de la compétition, tels que le nom, les symboles (logo, coupe, ballon officiel, mascotte) et la charte graphique, le comité d’organisation insiste sur le fait que toute utilisation par des personnes physiques ou morales non partenaires de l'évènement nécessite une autorisation expresse du Cocan.

La Coupe d’Afrique des nations Total énergie Côte d’Ivoire 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024, avec la participation de 24 nations, dont le Cameroun. Ces directives strictes visent à garantir une gestion ordonnée des retransmissions et à protéger les intérêts des sponsors et partenaires officiels de cette compétition majeure du football africain.