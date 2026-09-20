Cela se voit que l’initiative de Times Télévision vient contribuer et façonner la communication camerounaise en y mettant du véritable art. Cette chaîne va redessiner les contours et parfois même changer les habitudes. L’arrivée de Times Télévision dans le paysage audiovisuel camerounais vient relever une nouvelle dynamique. En quelques images, quelques émissions et une identité visuelle particulièrement travaillée, cette nouvelle chaîne donne à voir une belle ambition de diffusion de programmes, c’est-à-dire la réhabilitation, dans toute sa noblesse et l’art de faire de la télévision avec virtuosité.

Le rôle de la télévision n’est plus à démontrer. Elle informe, éduque, divertit, accompagne les mutations de la société et participe, à sa manière, à la construction de l’imaginaire. Pourtant, une conception quelque peu réductrice tend encore à ramener la télévision aux seuls journalistes, animateurs et invités qui occupent l’écran. Or, la télévision est bien davantage que la parole de ceux qui la portent. Elle est également une affaire d’espace, de lumière, de couleurs, de mise en scène, de son, de cadrage, d’images et d’harmonie. Elle est une esthétique avant d’être une simple prise de parole.

A mes yeux, le décor est à la télévision ce que l’habit est à l’homme : il ne constitue certes pas l’essentiel du message, mais il participe puissamment à la manière dont celui-ci est perçu. Un discours pertinent peut perdre de sa force lorsque l’environnement visuel qui l’accompagne est négligé ; à l’inverse, un décor harmonieusement conçu, pensé jusque dans ses moindres détails, confère à l’émission une identité, une atmosphère et une véritable profondeur artistique. C’est précisément sur ce terrain que Times Télévision semble apporter une contribution remarquable.

Son identité visuelle suggère une compréhension essentielle d’un principe souvent oublié : préparer un décor est un art. Ce n’est pas simplement disposer quelques fauteuils, installer un bureau ou placer quelques éléments de décoration devant une caméra ; c’est concevoir un univers, raconter quelque chose avant même que le présentateur ne prononce le premier mot, créer une poésie visuelle qui accompagne la parole et donne au téléspectateur le sentiment d’entrer dans un espace pensé pour lui. Avec Times Télévision, le mot « télévision » paraît ainsi retrouver une partie de son sens originel : celui d’un spectacle de l’image, d’une rencontre subtile entre la parole, la technique, l’esthétique et la créativité.

Il faut le dire avec franchise ; pendant longtemps, la question des décors a semblé occuper une place secondaire dans certaines productions audiovisuelles camerounaises. Les talents existent pourtant. Les journalistes sont nombreux, les animateurs ne manquent ni de personnalité ni de savoir-faire, les techniciens disposent de compétences réelles et les contenus peuvent être pertinents. Mais le talent, à lui seul, ne suffit pas toujours. Le talent doit être mis en scène pour être pleinement révélé. Un grand journaliste peut maîtriser son sujet, posséder une remarquable éloquence et faire preuve d’une intelligence exceptionnelle dans l’analyse ; mais son travail gagne encore en force lorsque l’environnement dans lequel il s’exprime traduit le même souci d’exigence. Le décor devient alors le prolongement de son professionnalisme. Il accompagne son discours, lui donne un cadre et contribue à construire la crédibilité de l’émission.

C’est pourquoi l’esthétique d’un plateau ne devrait jamais être considérée comme un détail : elle est une forme de langage. Elle dit au téléspectateur que l’on a pensé à lui, que l’on a voulu lui offrir autre chose qu’un simple contenu, que l’on respecte son regard et que l’on accorde de l’importance à la manière dont l’information, le divertissement ou le débat lui sont présentés. Il m’est arrivé, comme à beaucoup d’observateurs du paysage audiovisuel camerounais, d’entendre des amis attirer mon attention sur la qualité parfois insuffisante des décors de certaines chaînes. Ma propre lecture de cette situation n’a jamais été de considérer que les responsables de ces médias manquaient nécessairement de moyens.

La véritable question est ailleurs : sait-on suffisamment que le décor est une discipline artistique à part entière ? Times Télévision semble apporter à cette interrogation une réponse particulièrement éloquente. En observant cette chaîne, on perçoit une volonté de construire une véritable grammaire visuelle. Les plateaux, les couleurs, les cadrages, l’habillage et l’allure générale des programmes participent à une même recherche : celle d’une télévision qui ne se contente pas d’être regardée, mais qui entend aussi être appréciée pour la qualité de sa présentation. Cette démarche pourrait contribuer à faire évoluer les standards du secteur audiovisuel camerounais. Lorsqu’une chaîne décide d’élever son niveau d’exigence, elle ne progresse pas seule : elle invite, consciemment ou non, l’ensemble de son environnement à réfléchir à ses propres pratiques.

La concurrence peut alors devenir un moteur de créativité et d’émulation, poussant les autres acteurs à repenser leurs plateaux, leurs habillages, leurs formats et, plus largement, leur rapport à l’image. C’est en cela que l’existence d’une chaîne comme Times Télévision peut être porteuse d’une dynamique nouvelle : elle invite le paysage audiovisuel camerounais à regarder autrement la télévision qu’il produit. Et cette évolution ne saurait être réduite à une question de décoration ; elle touche à la conception même du métier. Faire de la télévision exige en effet la rencontre de plusieurs talents.

Le journaliste apporte son intelligence, sa capacité d’analyse et la maîtrise de la parole ; le présentateur apporte sa présence, son éloquence et sa personnalité ; le réalisateur organise le regard ; le technicien garantit la qualité de la diffusion ; le décorateur crée l’espace ; le graphiste façonne l’identité visuelle ; le producteur orchestre l’ensemble. La télévision est donc un art collectif, et c’est précisément ce qui la rend fascinante. Lorsque tous ces métiers convergent vers une même exigence, l’émission cesse d’être une simple succession de séquences : elle devient une œuvre audiovisuelle cohérente. À travers les premières impressions que suscite Times Télévision, on peut percevoir cette recherche de cohérence.

On y découvre des présentateurs qui semblent évoluer dans un environnement conçu pour valoriser leur personnalité, leur élégance et leur capacité à porter la parole. Il y a, dans cette démarche, quelque chose de profondément encourageant : la volonté de faire comprendre que le professionnalisme ne se proclame pas, il se voit. En une semaine d’observation attentive, il est possible de mesurer combien l’image d’une chaîne participe à la perception que le public se fait d’elle.

Times Télévision semble avoir compris que la première rencontre entre une chaîne et son téléspectateur est d’abord une rencontre visuelle. Avant même d’écouter le contenu, on regarde ; avant même de juger la pertinence d’un propos, on découvre un univers ; et cet univers doit être suffisamment harmonieux pour donner envie de rester. La force d’une télévision réside donc aussi dans sa capacité à créer une expérience. Le téléspectateur ne demande pas seulement à être informé : il souhaite également être accueilli dans un univers qui lui donne envie de revenir. Sur ce point, Times Télévision paraît porter une ambition particulièrement intéressante : réconcilier le public camerounais avec le plaisir esthétique de la télévision.

Le nom même de Times Télévision résonne, symboliquement, comme une invitation : le temps de la télévision est venu. Le temps d’une télévision qui assume pleinement son statut d’industrie culturelle ; le temps d’une télévision qui comprend que l’image mérite autant de soin que la parole ; le temps d’une télévision qui considère le téléspectateur non comme un simple consommateur de programmes, mais comme un public à respecter, à séduire et à fidéliser par l’excellence. Il serait naturellement prématuré de tirer des conclusions définitives sur l’avenir d’une chaîne encore jeune, mais il est parfaitement légitime de saluer une orientation, une ambition et une exigence lorsqu’elles se manifestent avec autant de clarté.

Times Télévision apparaît ainsi comme une force naissante aux possibilités multiples, porteuse d’une vision susceptible de contribuer au renouvellement des codes de l’audiovisuel camerounais. Son véritable défi sera désormais de transformer cette promesse esthétique en une exigence durable : maintenir la qualité, diversifier les contenus, révéler de nouveaux talents, favoriser l’ouverture, cultiver l’intelligence éditoriale et continuer à placer le public au cœur de son projet. Car une belle télévision ne se résume jamais à de beaux décors.

Elle doit aussi produire de grandes idées, révéler de grandes voix et donner naissance à de grands rendez-vous. Il reste donc à souhaiter que Times Télévision poursuive cette aventure avec la même audace, que ses écrans accueillent des présentateurs brillants, intelligents, ouverts à toutes les sensibilités, capables d’exercer leur métier avec rigueur et indépendance professionnelle, et qu’ils soient avant tout guidés par ce que leur impose leur fonction : informer avec justesse, présenter avec élégance et servir le public avec responsabilité. Le Cameroun possède des talents considérables. Il possède également un public de plus en plus exigeant, attentif à la qualité des contenus comme à celle des images qui les portent.

C’est pourquoi l’émergence d’une télévision qui fait de l’esthétique, de la technique et du professionnalisme des éléments constitutifs de son identité mérite d’être saluée et encouragée. Times Télévision nous rappelle ainsi une vérité fondamentale : la télévision n’est pas seulement ce que l’on dit à l’écran ; elle est aussi la manière dont on le dit, l’espace dans lequel on le dit, les images qui accompagnent la parole et le respect que l’on témoigne à celui qui regarde. C’est peut-être là que commence la véritable révolution audiovisuelle : lorsque la technique rencontre l’art, lorsque le talent rencontre l’exigence et lorsque l’ambition rencontre le respect du public.

Avec Times Télévision, une nouvelle page semble vouloir s’écrire dans l’histoire de l’audiovisuel camerounais. À elle désormais de transformer cette belle promesse en une œuvre durable, de faire de l’excellence non pas une parenthèse, mais une culture, et de démontrer que le Cameroun peut, lui aussi, porter sur ses écrans une télévision où la qualité du contenu, la noblesse de la forme et la puissance de l’image se conjuguent pour donner au public le sentiment légitime d’être considéré, respecté et véritablement servi.