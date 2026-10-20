L’avenir d’un pays ne saurait se construire sans ceux qui devront demain en porter les espérances et les responsabilités, c’est cette idée que la jeunesse française vient de montrer aux yeux du monde. La France, cette grande nation des Lumières, patrie de Victor Hugo, de Jean-Jacques Rousseau et de Montesquieu, terre de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, connaît depuis longtemps ces réveils de la conscience qui viennent parfois ébranler les certitudes du pouvoir. Lorsqu’une jeunesse descend dans la rue, lorsqu’elle abandonne les salles de classe et les amphithéâtres pour faire entendre ses revendications, il serait imprudent de ne voir dans son agitation une manifestation d’indiscipline. Derrière les slogans, les barricades et les cris de colère se dissimulent souvent des inquiétudes profondes, des frustrations accumulées et cette angoisse particulière qui habite une génération lorsqu’elle commence à douter de la place que la société lui réserve.

La France possède une longue tradition de contestation étudiante. De Mai 68 aux mobilisations contre le contrat première embauche en 2006, en passant par les nombreuses manifestations contre les réformes de l’enseignement et les difficultés de la vie universitaire, les jeunes Français ont régulièrement rappelé que l’école et l’université sont des lieux de transmission des connaissances certes, mais également des espaces où se forme la conscience citoyenne. Cette histoire mérite d’être rappelée, car une République qui enseigne la liberté, l’égalité et la fraternité doit également accepter que ses enfants interrogent la manière dont ces principes sont appliqués. La contestation n’est pas une menace pour la démocratie. Elle peut en être l’une des expressions les plus vivantes, à condition de ne jamais confondre la liberté de manifester avec la liberté de détruire.

Les images de violences urbaines, de barricades dressées dans les rues, de commerces vandalisés, de bâtiments publics dégradés et d’affrontements avec les forces de l’ordre provoquent naturellement l’indignation. Comment comprendre que des jeunes, dont l’avenir dépend précisément de la solidité des institutions, puissent parfois s’en prendre aux biens collectifs qui appartiennent à la nation tout entière ? Une mairie incendiée n’est pas seulement un bâtiment détruit. C’est une partie de la maison commune qui disparaît sous les flammes. Une école saccagée représente un affront à la connaissance. Un commerce pillé peut signifier la ruine d’une famille qui a consacré plusieurs années de sacrifices à bâtir son activité.

Quant aux policiers et aux gendarmes blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils nous rappellent que derrière les uniformes se trouvent des femmes et des hommes, des parents et des enfants, dont la dignité et l’intégrité physique doivent être respectées. Il faut cependant se garder de confondre l’ensemble de la jeunesse mobilisée avec ceux qui profitent des manifestations pour commettre des actes de violence. Tous les étudiants qui revendiquent de meilleures conditions d’études ne sont pas des casseurs. Tous les lycéens qui dénoncent les difficultés de leur établissement ne souhaitent pas affronter les forces de l’ordre. La grande majorité des jeunes qui s’engagent dans des mouvements sociaux aspirent simplement à être entendus. C’est précisément cette distinction qui doit guider le jugement d’une société démocratique. Condamner fermement les destructions ne signifie pas mépriser les revendications.

Défendre l’autorité de l’État ne doit pas conduire à considérer toute protestation comme une insubordination. La grandeur d’une démocratie se mesure aussi à sa capacité de maintenir cette frontière entre la fermeté nécessaire et l’écoute indispensable. A cet égard, la France mérite d’être saluée pour son héritage républicain et pour les garanties juridiques qui encadrent les libertés publiques. Elle demeure une référence historique majeure dans la reconnaissance des droits de l’homme, même si aucune démocratie ne peut prétendre être irréprochable. Ayant connu plusieurs réalités africaines, je mesure combien la possibilité de manifester, de contester publiquement une décision gouvernementale et d’interpeller les autorités constitue une conquête politique précieuse.

Dans certains pays, des manifestations comparables peuvent malheureusement dégénérer en tragédies humaines, lorsque la réponse sécuritaire prend le pas sur la protection des citoyens. Il serait injuste de généraliser cette réalité à toute l’Afrique, où existent également des traditions de mobilisation pacifique et des forces de sécurité professionnelles. Mais cette comparaison doit nous rappeler une vérité essentielle. La puissance d’un État ne réside pas dans sa capacité de réprimer, mais dans son aptitude à préserver l’ordre sans sacrifier la vie humaine.

Il convient donc de reconnaître le professionnalisme et la retenue dont peuvent faire preuve les policiers et les gendarmes français lorsqu’ils affrontent des situations particulièrement tendues. Leur mission est difficile, car ils doivent protéger les manifestants, garantir la sécurité des populations et empêcher les violences sans porter atteinte aux libertés fondamentales. Cette responsabilité exige du sang-froid, de la formation et une conscience aiguë de la valeur de chaque existence.

Elle suppose également que toute intervention demeure proportionnée et que les éventuels abus puissent être examinés avec impartialité. Le respect des forces de l’ordre et la défense des droits des manifestants ne sont pas deux exigences contradictoires. Ils constituent, au contraire, les deux piliers d’un même idéal républicain. La contestation qui secoue actuellement la France s’est progressivement installée depuis la mi-septembre 2026. Partie des établissements scolaires, elle s’est étendue aux universités et à d’autres composantes de la société. Les lycéens dénoncent notamment la surcharge des classes, le manque d’enseignants, la dégradation de certains établissements et les incertitudes qui entourent leur orientation. Des étudiants des grandes écoles ont également rejoint le mouvement, exprimant leur inquiétude devant la précarité, les difficultés d’insertion professionnelle et l’affaiblissement des services publics.

Au fil des semaines, cette mobilisation éducative s’est transformée en une contestation sociale plus vaste, portée par des citoyens préoccupés par la cherté de la vie et l’avenir de leur pays. Le samedi 17 octobre 2026 restera sans doute comme l’une des journées les plus préoccupantes de cette séquence sociale. Plusieurs centaines de milliers de manifestants se sont mobilisés à travers le territoire français. À Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Limoges, des affrontements ont éclaté, des commerces ont été pillés et des bâtiments publics ont été pris pour cible. À Limoges, l’incendie de la mairie a particulièrement frappé les esprits. À Marseille, des individus ont pénétré dans l’hôtel de ville, tandis qu’à Bordeaux, la résidence du préfet a subi des dégradations. Dans la capitale, les barricades et les violences ont placé les forces de sécurité devant des situations extrêmement difficiles.

Plus de 1 200 interpellations et au moins 150 policiers et gendarmes blessés ont été signalés au lendemain de cette journée. Ces événements témoignent d’une crise qui a largement dépassé le cadre des premières revendications scolaires. C’est dans ce climat particulièrement tendu que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole le dimanche 18 octobre 2026. Son intervention, empreinte de gravité, a exprimé l’indignation du chef de l’État devant les destructions qui ont endeuillé moralement la nation. Il s’est interrogé sur les motivations de ceux qui avaient pu s’attaquer avec une telle violence aux symboles de la République et aux biens de leurs propres concitoyens.

Le président a manifesté son soutien aux forces de l’ordre, aux élus locaux, aux commerçants et aux familles touchées par les événements. Il a annoncé des mesures destinées à rétablir la sécurité, tout en demandant au gouvernement de tirer les enseignements des insuffisances constatées dans l’anticipation des violences. Mais son discours ne s’est pas limité à la condamnation. Il a également reconnu la nécessité d’entendre les préoccupations légitimes des lycéens et des étudiants et annoncé une démarche de concertation avec les acteurs politiques, syndicaux et éducatifs.

Cette intervention présidentielle mérite une réflexion plus profonde. Emmanuel Macron a eu raison de rappeler que la République ne saurait tolérer que la violence devienne un instrument ordinaire de revendication. Mais la fermeté, aussi nécessaire soit-elle, ne constitue jamais à elle seule une politique de réconciliation sociale. On peut faire disparaître une barricade en quelques heures sans parvenir à effacer les frustrations qui l’ont fait naître. On peut disperser une manifestation sans convaincre ceux qui y participaient.

On peut condamner des auteurs de violences sans avoir encore apporté de réponses aux préoccupations de milliers de jeunes qui ne demandent qu’à étudier dignement. La véritable autorité politique ne consiste donc pas seulement à rétablir l’ordre, mais aussi à comprendre pourquoi cet ordre a été contesté avec une telle intensité. Il existe dans la jeunesse une force que les gouvernants auraient tort de sous-estimer. Elle ressemble parfois à une eau dormante dont la tranquillité apparente dissimule des courants souterrains. On la croit indifférente, absorbée par les écrans, distraite par les réseaux sociaux et éloignée des grandes préoccupations nationales. Pourtant, il suffit que s’accumulent les injustices ressenties, les promesses non tenues et les perspectives d’avenir incertaines pour que cette eau paisible se transforme en torrent.

La jeunesse possède cette étrange faculté de convertir ses inquiétudes en énergie collective. Elle peut demeurer silencieuse pendant des années avant de se réveiller brusquement et d’imposer à toute une société des interrogations que personne ne voulait entendre. Ce réveil n’est pas toujours raisonnable, il peut être excessif, désordonné et parfois tragique.

Mais il révèle généralement qu’une parole longtemps contenue cherche à se faire entendre. Il serait toutefois dangereux de considérer la violence comme une conséquence inévitable de la frustration. L’histoire nous enseigne que les plus grandes conquêtes sociales et politiques ont souvent été obtenues par l’organisation, la persévérance, la négociation et la mobilisation pacifique. Les jeunes Français doivent comprendre que leur légitimité réside d’abord dans la justesse de leurs revendications et dans leur capacité à les défendre sans détruire ce qui appartient à tous.

Brûler une mairie ne construit pas une école. Saccager une bibliothèque ne forme pas un professeur. Blesser un policier ne crée pas une place supplémentaire à l’université. Le courage véritable consiste à transformer la colère en propositions, l’indignation en engagement et la contestation en une volonté durable de changer la société. Cette crise interpelle également les enseignants, les responsables universitaires et les familles. L’autorité du savoir ne doit jamais devenir une forme d’arrogance intellectuelle. Un diplôme confère une qualification et atteste un parcours de formation, mais il ne donne à personne le monopole de la vérité.

Dans un monde où les connaissances circulent avec une rapidité extraordinaire, les jeunes disposent de moyens nouveaux pour s’informer, confronter les idées et interroger les discours institutionnels. Cela ne signifie pas que toutes les opinions se valent ni que l’expérience des enseignants serait devenue inutile. Cela signifie simplement que l’éducation moderne doit davantage cultiver le dialogue, la réflexion critique et le respect mutuel. Un professeur qui accepte d’écouter son élève ne perd rien de son autorité. Il lui donne, au contraire, sa dimension la plus noble.

Il faut également reconnaître que les difficultés de l’éducation ne sont pas exclusivement françaises. Partout dans le monde, les gouvernements cherchent à concilier les exigences de la formation, les contraintes budgétaires, les attentes des enseignants et les ambitions des étudiants. Dans plusieurs pays africains, les grèves universitaires se prolongent parfois pendant des mois, compromettant les années académiques et retardant l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle. En France, malgré les insuffisances dénoncées, l’État continue de consacrer des moyens considérables à l’enseignement public et à la formation.

Cette réalité mérite d’être reconnue, sans pour autant conduire à minimiser les difficultés concrètes des élèves. Une nation peut accomplir de grands efforts et demeurer confrontée à des insuffisances. Le progrès ne consiste pas à nier ce qui a été réalisé, mais à chercher continuellement ce qui peut être amélioré. La France, pays des droits de l’homme, doit précisément puiser dans son héritage historique les ressources morales nécessaires pour traverser cette épreuve. La Révolution française de 1789 n’a pas seulement bouleversé l’organisation politique d’un royaume.

Elle a porté devant l’humanité une ambition universelle, celle de reconnaître à chaque être humain une dignité qui ne dépend ni de sa naissance, ni de sa fortune, ni de sa condition sociale. Cet idéal demeure l’une des grandes contributions françaises à la civilisation contemporaine. Il ne saurait cependant être réduit à une formule inscrite sur les façades des édifices publics. Il doit vivre dans les établissements scolaires, dans les commissariats, dans les tribunaux, dans les universités et jusque dans la manière dont un gouvernement reçoit les inquiétudes de sa jeunesse. Une démocratie fidèle à ses principes ne craint pas la contradiction.

Elle la transforme en occasion de progrès. Aujourd’hui, la responsabilité des autorités françaises est immense. Il leur appartient de restaurer la sérénité, de protéger les citoyens et de poursuivre, dans le respect du droit, ceux qui se sont rendus coupables de destructions. Mais il leur revient également d’ouvrir un dialogue sincère avec les organisations étudiantes, les syndicats d’enseignants, les familles et les responsables des établissements.

Ce dialogue ne devra pas se limiter à quelques déclarations rassurantes. Il devra déboucher sur des engagements crédibles, des priorités clairement définies et des réponses adaptées aux réalités du terrain. Car lorsque les citoyens ont le sentiment que leurs revendications disparaissent dans les méandres administratifs, ils finissent parfois par perdre confiance dans les mécanismes ordinaires de la démocratie. Au fond, cette crise pose une question philosophique essentielle sur les rapports entre l’autorité et la liberté. Une société ne peut vivre sans règles, mais aucune autorité ne saurait durablement prospérer en ignorant les aspirations de ceux qu’elle gouverne. La liberté sans responsabilité peut conduire au désordre, tandis que l’autorité sans écoute risque de produire la révolte. Entre ces deux extrêmes se trouve le chemin difficile de la sagesse politique, celui qui consiste à faire respecter la loi tout en reconnaissant la légitimité des interrogations sociales.

C’est sur ce terrain que se mesure la maturité des institutions et que se construit la confiance entre les générations. Je voudrais enfin adresser une pensée à cette jeunesse française qui traverse une période d’incertitude, mais dont les aspirations demeurent profondément humaines. Elle veut apprendre, travailler, vivre dignement et croire que les sacrifices consentis aujourd’hui lui permettront de construire demain une existence meilleure. Ces aspirations ne sont ni extravagantes ni illégitimes. Elles constituent le fondement même du contrat moral qui unit une nation à ses enfants. Mais je voudrais également lui rappeler qu’un pays se construit avec patience, avec intelligence et avec le respect des biens communs. On ne peut prétendre défendre l’avenir de la France en détruisant les instruments qui permettent à ses citoyens de vivre ensemble. Que cette crise serve donc de leçon, non seulement à la France, mais à toutes les nations qui observent aujourd’hui les événements. Les gouvernants doivent apprendre qu’une jeunesse négligée finit toujours par chercher les moyens de se faire entendre.

Les jeunes doivent comprendre que la grandeur d’une revendication se mesure aussi à la dignité des méthodes employées pour la défendre. Quant à la République française, elle doit continuer d’incarner cette promesse historique qui a fait d’elle une référence dans le monde, celle d’une nation où la liberté peut s’exprimer sans que la violence triomphe et où l’autorité peut s’exercer sans que la dignité humaine soit sacrifiée. Car une jeunesse qui se réveille n’est pas nécessairement une jeunesse qui se révolte contre son pays. Elle peut être une jeunesse qui appelle son pays à devenir meilleur. La véritable victoire de la France ne sera donc pas seulement de retrouver le calme dans ses rues, mais de parvenir à réconcilier ses enfants avec leur avenir. Une nation ne grandit pas en faisant taire sa jeunesse. Elle grandit lorsqu’elle lui donne des raisons d’espérer, des moyens de réussir et la conviction profonde que sa parole compte dans la construction du destin collectif.