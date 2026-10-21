Virginie E., 35 ans, a disparu un mois après son mariage à Douala. Retrouvée à Kribi, elle raconte un enlèvement. Son mari doute.

Un aller simple pour Ndogkoti qui finit dans une pirogue à Kribi, une sœur qui attend trois semaines avant de s’inquiéter, et un mari qui, à l’arrivée, refuse de croire au récit de sa femme.

Virginie E., ingénieure en génie civil de 35 ans, a été retrouvée dimanche dernier sous la varangue de sa sœur à Douala, amaigrie et hébétée, un peu plus d’un mois après sa disparition le 15 septembre 2026, un mois jour pour jour après son mariage avec Noël Saturnin T. Elle affirme avoir été enlevée à Akwa par un chauffeur inconnu, détenue contre son gré dans une maison au bord de l’eau à Kribi, et violée à répétition. Son mari, lui, a déclaré à la presse qu’il ne croyait pas à cette histoire.

Un mariage récent, une disparition en pleine lune de miel

Le 15 août 2026, Virginie et Noël Saturnin se marient à Douala. Elle a 35 ans, elle est ingénieure en génie civil. Lui en a 42, il est ingénieur en génie électrique. Le quotidien Cameroon Tribune rapporte que le couple vit alors à Pk 12, dans le quartier Ngo Njoh, non loin de la Côte Douala III.

Un mois plus tard, le 15 septembre, Virginie disparaît. Noël rentre ce soir-là et ne trouve pas son épouse. Vers 23 heures, il l’appelle. Aucun numéro ne passe.

Le mari alerte la belle-sœur, Véronique, installée à New Bell (Douala II). La réponse qu’elle lui oppose, telle que rapportée par Cameroon Tribune : elle n’a pas cherché sa sœur depuis le lendemain du mariage, estimant qu’il fallait « laisser le couple en paix ». Une phrase qui, à la relecture, pèse lourd.

Ce que Virginie raconte de son mois de disparition

Le récit qu’elle livre à la police, dimanche dernier, commence par une banalité : une réunion professionnelle à Akwa, le 15 septembre. À la sortie, elle cherche un taxi au carrefour Ancien Dalip. Elle ne trouve rien. Pas de taxi, pas de moto. Elle finit par héler une voiture « personnelle ».

Le conducteur la prend à bord. Ils échangent. Elle lui indique Ndogkoti comme destination. Puis, selon ses déclarations, elle perd connaissance.

Elle émerge de nuit. Elle entend le conducteur dire : « Nous sommes arrivés. » Elle demande où ils sont. Il répond : « À Kribi. » Dépourvue de volonté, elle est conduite par un autre inconnu dans une maison au bord de l’eau. Là, un homme lui donne régulièrement à manger. Il entretient aussi des rapports sexuels avec elle à haute fréquence. Elle ne sait pas où sont ses téléphones. Elle ne songe pas à fuir.

Jeudi dernier, l’inconnu sort. Il ne revient pas. Vendredi, Virginie quitte le logis. Elle croise un homme « aux deux pagales » qui lui dit, après échange, qu’elle se trouve dans une « maison de pêcheurs ». Il la conduit en pirogue. Une heure sur l’eau. Elle touche terre. Elle paie 300 FCFA à un transporteur bénévole pour qu’il la dépose à moto au centre de Kribi.

La police ne dit rien de sa journée du samedi. Dimanche, en début de soirée, elle arrive chez sa sœur. C’est la maisonnée qui rentre de l’église qui la découvre sous la varangue. Elle est amaigrie. L’air hagard. Pressée de questions, elle éclate en sanglots. Elle demande à boire. Puis elle parle.

Le doute du mari, le silence de la famille, le trou de la police

Le détail qui change tout n’est pas dans le récit de Virginie. Il est dans la réaction de son mari. Noël Saturnin, cité par Cameroon Tribune, dit qu’il ne croit pas à cette histoire. Il demande à Véronique de « garder sa sœur ». Nous n’avons pas pu joindre Noël Saturnin pour lui demander d’expliquer ce doute. Le quotidien ne précise pas non plus les raisons de sa position.

Une source familiale évoque une autre piste : Virginie aurait été « vendue mystiquement » par un parent. Une autre mentionne la piste d’un « tradi », pour qui l’épouse de Noël aurait été enlevée et tuée, mais dont la dépouille serait retrouvée. Un homme d’église affirme de son côté qu’elle a été enlevée mais qu’elle est en vie.

Ces hypothèses cohabitent, sans preuve publique. Elles disent surtout une chose : dans cette famille, personne ne semble s’accorder sur ce qui est arrivé à Virginie.

Puis il y a le silence de la police. Les forces de l’ordre confirment être saisies de l’affaire. Mais elles ne s’expriment ni sur les circonstances exactes de la disparition, ni sur l’identité du conducteur, ni sur l’existence d’une maison à Kribi. Encore moins sur les vingt-quatre heures que Virginie aurait passées entre sa sortie de la maison de pêcheurs et son arrivée à New Bell.

Un tel vide documentaire n’est pas anodin. Il laisse la porte ouverte à toutes les lectures, y compris les plus douloureuses pour la victime.

Ce que ce fait divers dit du traitement des disparitions au Cameroun

Il faut relire la chronologie. Une femme disparaît. Son mari alerte la sœur. La sœur ne bouge pas. Les recherches commencent « plus ou moins orthodoxes », selon la formule du journal. La police est saisie, mentionne l’affaire sur son main courant. Puis un mois s’écoule.

Un mois, c’est long. C’est le temps qu’il faut, dans certaines affaires, pour qu’un dossier se referme ou qu’une piste se perde. C’est aussi, plus prosaïquement, le temps que met une famille à réaliser qu’une disparition n’est pas une fugue.

À Douala, les disparitions ne sont pas rares. Les récits d’enlèvement à bord de véhicules « de transport » non identifiés circulent dans les quartiers. Ils alimentent des peurs anciennes, souvent liées à des croyances sur le « mysticisme » et les réseaux de traite. Le fait que l’entourage de Virginie ait immédiatement évoqué des pistes « tradi » ou mystiques montre à quel point ces récits structurent l’imaginaire collectif.

Virginie a parlé. La police a une déposition. Reste à savoir ce qu’elle en fera. Et si la famille, de son côté, choisira de la croire.

Car la question n’est plus seulement de savoir où elle était pendant un mois. La question est de savoir qui, dans son entourage, avait intérêt à ce qu’elle disparaisse ou à ce qu’on ne la croie pas à son retour.

Qui est Virginie E., disparue après son mariage ?

Virginie E. est une ingénieure en génie civil de 35 ans. Elle a épousé Noël Saturnin T. le 15 août 2026 à Douala, avant de disparaître un mois plus tard, le 15 septembre 2026.

Où a-t-elle été retrouvée ?

Elle a été retrouvée sous la varangue de sa sœur, à New Bell (Douala II), le dimanche 18 octobre 2026 en fin de journée, selon les informations de Cameroon Tribune.

Que raconte-t-elle sur sa disparition ?

Elle affirme avoir été enlevée à Akwa par un chauffeur inconnu, avoir perdu connaissance, puis avoir été détenue dans une maison au bord de l’eau à Kribi pendant un mois, où elle aurait été violée.

Pourquoi son mari ne la croit-il pas ?

Noël Saturnin T. a déclaré à la presse qu’il ne croyait pas au récit de sa femme et a demandé à sa belle-sœur de la « garder ». Il n’a pas précisé publiquement les raisons de son doute.