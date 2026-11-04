Le 19 octobre dernier à Paris, le plasticien camerounais Barthélémy Toguo, déjà distingué à deux reprises par la France pour sa contribution à l’art, a remis, sous l’égide du ministère de la Culture, les insignes de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres à Sophie Deschamps Causse, consacrant ainsi plusieurs décennies d’engagement en faveur de la création et de la diffusion de l’art contemporain.

Imprimerie d’Art Idem, à Paris. Il est environ 19 heures, ce 19 octobre. Au milieu des machines offset, des pierres lithographiques et bien d’autres témoins du savoir-faire artistique, deux personnalités du monde de l’art contemporain aux trajectoires atypiques, sont sous les feux de la rampe : la Française Sophie Deschamps Causse, qui reçoit des mains du Camerounais Barthélémy Toguo les insignes de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Une cérémonie d’une heure environ, qui a rassemblé des admirateurs de Sophie venus d’horizons divers.

La vaste salle d’environ 400 m² confère une résonance particulière à l’événement. Fondée en 1881, l’Imprimerie d’Art Idem, située au 49, rue du Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, figure parmi les hauts lieux de l’impression artistique. Réputé pour son savoir-faire en lithographie, procédé permettant de reproduire une œuvre en plusieurs exemplaires, l’atelier a accueilli de grands noms de l’art moderne, parmi lesquels Pablo Picasso, Henri Matisse, Joan Miró, Marc Chagall, Georges Braque et Alberto Giacometti. Aux murs, des affiches reproduisant des œuvres de Picasso ravivent la mémoire de cet espace emblématique où la tradition artisanale continue de dialoguer avec la création contemporaine.

Barthélémy Toguo connaît bien cet antre de l’estampe. Le plasticien camerounais y fait régulièrement réaliser ses lithographies. Son attachement à ce lieu prend tout son sens au regard de sa démarche artistique, nourrie par le dialogue entre les cultures et les préoccupations du monde contemporain.

Quarante ans au service de la création

L’hommage rendu à Sophie Deschamps Causse couronne un parcours de près de quatre décennies consacré à l’art. Sa formation en histoire de l’art, notamment à l’École du Louvre et à Nanterre-Paris 1, constitue le socle d’un itinéraire professionnel qui l’a conduite à explorer plusieurs facettes du marché de l’art. Ses premières expériences auprès de maître Blache, commissaire-priseur à Versailles, puis à Londres et à Paris chez Philips Auctioneers, lui permettent d’en appréhender les mécanismes et les enjeux.

Elle s’oriente ensuite vers l’art contemporain. À la galerie Lahumière, spécialisée dans l’abstraction géométrique, elle côtoie un univers artistique représenté notamment par Auguste Herbin, Victor Vasarely et Aurélie Nemours. Les fondateurs de la galerie, Jean-Claude et Anne Lahumière, ont contribué à l’essor des grandes foires internationales, dont Art Basel et Art Paris.

La Biennale d’Issy

Son engagement et les expériences acquises auprès des grandes figures de l’art contemporain trouvent leur prolongement auprès de Chantal Mennesson, par ailleurs présidente de la Biennale d’Issy-les-Moulineaux, qui la nomme commissaire d’exposition.

Devenue présidente il y a huit ans, elle poursuit, avec son équipe, le travail de consolidation de cet événement dans le calendrier de l’art contemporain.

Peintres, photographes et sculpteurs venus du monde entier y trouvent un espace d’expression et de croisement des regards. Lors de l’édition 2025, une carte blanche a été accordée à Barthélémy Toguo pour présenter plusieurs artistes d’Afrique et d’Amérique latine.

Pour Sophie Deschamps Causse, recevoir cette décoration des mains de Barthélémy Toguo revêt une signification qui dépasse la reconnaissance de son parcours professionnel. « C’est à travers les artistes que j’ai toujours vécu ma passion pour l’art et mon engagement en sa faveur », confie-t-elle. Le choix du plasticien camerounais s’est imposé à elle comme une évidence, en raison de la force de son œuvre, de son humanisme et de son engagement en faveur d’un art ouvert sur le monde et les cultures.

Elle souligne également sa sensibilité aux combats environnementaux de l’artiste, qui fait de la création un moyen d’interroger les réalités contemporaines et d’appeler à la préservation du monde. Elle évoque aussi ses travaux sur l’émigration et son engagement dans la lutte contre le cancer du sein. « Au-delà de la reconnaissance d’un parcours, j’y ai vu un hommage à l’art, aux artistes et à cette conviction qui m’anime depuis toujours : l’art est essentiel, parce qu’il nous relie, nous ouvre aux autres et nous aide à penser le monde autrement », souligne-t-elle.

En remettant cette distinction à sa consœur, Barthélémy Toguo, habilité par le ministère de la Culture à procéder à cette remise, a souligné qu’il s’agissait d’une consécration venant saluer sa contribution remarquable au domaine des industries culturelles et créatives. Le Camerounais a lui-même été distingué en 2011 du titre de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, puis élevé au rang d’officier en 2023. Ses nombreuses créations exposées dans de grands musées en France et à travers le monde témoignent de son rayonnement artistique. Ses œuvres sont le fruit d’une formation rigoureuse et d’un parcours académique exigeant. Il fait ses premiers pas à l’École des Beaux-Arts d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il y découvre la sculpture, un art qu’il décide d’approfondir en France, à l’École supérieure d’art de Grenoble. Il parachève ses études à la Kunstakademie de Düsseldorf et développe une pratique plurielle qui embrasse plusieurs médiums : sculpture, performance, peinture, céramique, mosaïque, entre autres.

La rencontre entre Sophie Deschamps Causse et Barthélémy Toguo met en lumière deux personnalités réunies par une même passion pour la création et une conviction profonde : l’art transcende les frontières. Sophie Deschamps a pris l’engagement solennel de poursuivre son action aux côtés des artistes. Barthélémy Toguo inscrit, quant à lui, son geste dans un univers où la transmission, l’exigence artistique et l’engagement occupent une place centrale.