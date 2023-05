Import-substitution : Bientôt des pneus de marque camerounaise :: CAMEROON

Le groupe à capitaux camerounais, Neptune Holding Company, envisage d'investir 400 milliards de francs CFA pour la construction d’une usine de fabrication de pneus dans la localité de Bomono, non loin de Douala. 4,6 millions de pneus seront produits par an.

La première usine de fabrication de pneus de voitures de marque camerounaise sera construite à Bomono, dans la région du Littoral. Les travaux de démarrage vont débuter au mois d’octobre prochain pour s’achever en 2025, d’après des sources proches des promoteurs de ce projet. Les pneus connus sous le nom de marque « Afri Star » seront destinés aussi bien aux véhicules de poids lourd (pneus Tbr) qu’aux voitures de tourisme (pneus Pcr), a-t-on appris. La société Cameroon Tyres Factory (CTF), une nouvelle filiale du Groupe Neptune Holding Company, va pourvoir 2500 emplois directs et au moins 5000 emplois indirects, aussi bien dans la phase de la construction des infrastructures que dans celle de la mise en service et l’exploitation de l’usine.

Le Groupe Neptune Holding Company, qui est spécialisé dans la distribution des hydrocarbures au Cameroun, bénéficie de l’accompagnement de la firme finlandaise Black Donuts, selon des sources. Le coût des investissements est évalué à 600 millions d'euros, soit 400 milliards de francs CFA. Le capital est de la Cameroon Tyres Factory est d’un milliard de francs CFA. Le 29 avril dernier, le principal promoteur du projet, Antoine Ndzengue, par ailleurs président directeur général du groupe Neptune Holding Company, ainsi que son partenaire finlandais, ont été reçus en audience par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.

Le ministre s’est réjoui de l’initiative en indiquant que « la Cameroon Tyres Factory va aider la CDC à relancer sa production ». Selon cette autorité, le projet CTF va permettre d’implémenter la politique de l’import-substitution. « Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous accompagner à sécuriser ce marché », a-t-il ajouté.

Partenariats

Des banques commerciales implantées au Cameroun, à l’instar d’Afriland First Bank, Ecobank Cameroun, Bgfi Bank Cameroun et Banque Atlantique Cameroun vont apporter leur pierre à la structuration financière du projet sous la coordination de Structure Finance Group (SFG), une filiale de la Société Générale, et en partenariat avec la Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale (Bdeac). La filiale de Société Générale aura donc la charge d’assurer la syndication du financement du projet. Les Pme et Pmi camerounaises seront impliquées dans le projet à travers des contrats de sous-traitance, et devront gagner en termes de transfert de technologie.

La Cameroon Development Corporation, quant à elle, fournira la matière première qu’est le caoutchouc issu des récoltes effectuées dans les plantations d’hévéa de la CDC, et les employés de cette société devraient gagner eux aussi sur le plan de la formation. D’où la satisfaction du Dg de l’entreprise agroindustrielle, Franklin Ngoni Njié, pour qui ce projet « va donner un coup de fouet aux activités de la CDC ». En attendant la mise en oeuvre du projet de construction de l’usine, le Groupe Neptune commercialise le pneu "Double Star" avec le concours technique de Double Star Industry, qui opère dans l’industrie pneumatique.