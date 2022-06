AFRIQUE :: G5 Sahel : Marie Arena initie une grande rencontre entre Société civile et gouvernements sahéliens :: AFRICA

Un colloque organisé à l’initiative du groupe S&D du parlement européen se tient du 27 au 28 juin 2022 à Nouakchott en Mauritanie, avec la participation de plusieurs ONG et gouvernement sahéliens.

« Sahel : Développement, gouvernance et droits humains pour la sécurité des populations », c’est la thématique qui guidera les travaux du colloque sur la crise sécuritaire dans le Sahel prévu du 27 au 28 juin 2022 à Nouakchott en Mauritanie. L’initiative qui est de Maria Arena, (S&D MEP) ; Emmanuel Del Re (EUSR Sahel) se fera en collaboration avec le gouvernement de Mauritanie et les ONG Fight Impunity et No Peace without.

S.E Mohamed Ould El Ghazaouani, président de la République islamique de Mauritanie fait partie des personnalités importantes attendues à ce rendez-vous. Le Chef de l’Etat mauritanien aura à ses côtés, Mme Finda Koroma, Vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, des représentants des sociétés civiles des 5 pays du Sahel, des intervenants et experts venus d’Afrique et d’Europe et des invités spéciaux.

Cette rencontre internationale vise cinq grands objectifs. Il sera premièrement question d’améliorer les connaissances et éclairer les parlementaires européens sur les enjeux dans la Sous-région et les outiller avec les éléments d’analyse pour pouvoir réfléchir au rôle de l’UE dans le Sahel.

Les participants tenteront en outre d’analyser les rôles et les limites de l’intervention des partenaires internationaux des pays de la région en vue d’approfondir la réflexion sur les réels besoins d’interventions en faveur de la stabilité, des droits humains et de la paix dans la région. Les experts écouteront aussi les populations locales et les analystes locaux pour mieux intégrer leur point de vue dans la définition des politiques de l’UE dans la région.

Des recommandations seront ensuite formulées en direction des décideurs africains et internationaux en vue d’un retour à la stabilité dans les pays de la région.

Le colloque permettra aussi d’impliquer le grand public et la jeunesse dans la réflexion sur les thèmes de la stabilité et des droits humains de la région.

Cette rencontre donnera donc aux experts venus d’Europe et d’Afrique, d’évaluer l’efficacité des politiques, stratégies, instruments et dispositifs déployés par les bailleurs de fonds depuis plusieurs années pour mettre fin aux violences dans cette région du continent africain. « Ces dernières années ont été sanglantes dans tous les pays de la région, causant des milliers de morts civils et militaires. Les violences ont causé le déplacement de plus de quatre millions de personnes.

Le colloque de Nouakchott, sera l’occasion pour réfléchir sur besoins et réalités vécus par les populations vivant dans des conditions économiques, sociales, climatiques et sécuritaires difficiles », observent les organisateurs. Au sortir de cette rencontre, les organisateurs espèrent dénicher de nouvelles solutions pour mieux faire face aux crises multiformes qui secouent le Sahel.