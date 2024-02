Cameroun :: Affaire Bruno Bidjang : Restons Vigilants Et Analysons Avec Prudence :: Cameroon

La célèbre citation d'Albert Einstein nous rappelle que le monde est dangereux non seulement à cause de ceux qui font le mal, mais aussi de ceux qui le laissent se produire en restant passifs. Toutefois, pour agir efficacement, il est impératif d'être correctement informé. Le citoyen averti doit éviter de se laisser emporter par ses émotions et former son opinion en se basant sur des faits examinés avec rigueur et sérénité.

Dans cette optique, lorsque nous examinons la vidéo en question, pouvons-nous sincèrement croire qu'elle soit seule responsable de l'interpellation soudaine d'un journaliste de renom, bénéficiant de solides garanties de représentation ? Assurément non. Les propos tenus dans cette vidéo sont banals et ont déjà été exprimés de manière plus véhémente par d'autres sans subir de telles conséquences. De plus, si des poursuites devaient être engagées, pourquoi une détention préventive exceptionnelle de quinze jours ? Pourquoi une orientation vers le Tribunal militaire alors que les charges retenues ne relèvent pas de sa compétence ?

Dans le cas de Bruno Bidjang, il est clair que quelque chose cloche... Il est donc crucial d'adopter une approche prudente et de s'abstenir de tirer des conclusions hâtives. Pourrait-il s'agir d'une résurgence d'une affaire antérieure dans laquelle le même journaliste avait été impliqué et relâché ? Si tel est le cas, cela soulèverait des questions sur la légalité des procédures judiciaires en cours.

Il est essentiel que la lumière soit faite sur cette affaire et que la justice agisse en toute transparence et conformément aux principes de l'État de droit. Les citoyens doivent demeurer vigilants et exiger des réponses claires de la part des autorités compétentes.