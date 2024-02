Trois Lionnes Indomptables Bloquées À Istanbul À 24H Du Match Cameroun - Nigéria :: Cameroon

À la veille du match tant attendu entre les Lionnes indomptables du Cameroun et les Super Falcons du Nigeria, comptant pour le 3e tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024, une nouvelle inattendue vient troubler la sérénité de l'équipe camerounaise. En effet, trois joueuses clés sont actuellement bloquées à Istanbul, à seulement 24 heures du coup d'envoi prévu au stade de la Réunification de Douala.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, la Fédération camerounaise de football a confirmé que trois des 25 joueuses convoquées par l'entraîneur-sélectionneur Jean Baptiste Bisseck se trouvent actuellement dans l'incapacité de rejoindre leurs coéquipières à temps pour le match crucial. Les raisons invoquées sont liées à des problèmes météorologiques ayant perturbé leur vol de correspondance en provenance de Turquie.

Cette situation imprévue constitue un véritable casse-tête pour le staff technique de l'équipe nationale féminine, alors que la préparation tactique et psychologique bat son plein en vue de cette confrontation décisive. Les trois joueuses en question sont attendues ce soir à Douala, mais leur arrivée tardive risque de compromettre leur participation effective au match.

Pour le sélectionneur Jean Baptiste Bisseck et ses protégées, cette absence de dernière minute représente un véritable défi à relever. En effet, les Lionnes indomptables devront composer avec un effectif partiellement amputé, tandis que les Super Falcons du Nigeria, sûrement informées de cette situation, pourraient chercher à tirer profit de cette opportunité pour prendre l'ascendant sur leurs adversaires.

Néanmoins, malgré cet incident fâcheux, l'équipe camerounaise demeure confiante et déterminée à défendre ses couleurs avec vaillance et détermination. Le soutien indéfectible des supporters est également attendu pour encourager les Lionnes indomptables dans cette épreuve difficile.

À quelques heures du coup d'envoi, l'incertitude plane encore sur la participation des trois joueuses bloquées à Istanbul. Cependant, une chose est sûre : les Lionnes indomptables du Cameroun afficheront un esprit de combativité et de solidarité pour relever ce défi et se rapprocher un peu plus de la qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.