Dans un récent discours, le président Paul Biya a encouragé les jeunes à rester au Cameroun, affirmant que le bonheur se trouvait dans le pays, avec même des étrangers venant s'y installer. Cependant, une question cruciale se pose : est-il possible de vivre du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) au Cameroun ? Avec des revenus mensuels aussi modestes que 41 000 FCFA ou même 60 000 FCFA, quel avenir radieux peut-on construire ?

Cette interpellation émane du constat de nombreux jeunes camerounais, qui se retrouvent dans des situations économiques précaires malgré leur dur labeur. Le président a-t-il réellement conscience des défis auxquels sont confrontés les citoyens ordinaires ?

En outre, la récente défaite des Lions Indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a soulevé des critiques quant à l'investissement de l'État dans l'équipe nationale. Certains estiment que l'État est en droit d'exiger de meilleurs résultats. Toutefois, cette logique ne peut-elle pas être retournée envers le gouvernement lui-même ?

En effet, au cours des quatre dernières décennies, le Cameroun a connu un déclin socio-économique, passant d'un pays prometteur à un pays confronté à de nombreux défis. Les Camerounais ne sont-ils pas en droit d'exiger une meilleure gestion et des résultats plus positifs de la part de leurs dirigeants ?

Chaque année, le 10 février, le président adresse un discours à la jeunesse camerounaise, leur assurant qu'ils peuvent compter sur lui. Cependant, les résultats de ces promesses sont largement contestés par de nombreux citoyens, qui constatent un manque flagrant de progrès et de développement dans le pays.

Il est temps pour le président Biya et son gouvernement de prendre conscience des attentes et des aspirations de la jeunesse camerounaise. Plutôt que de promettre un avenir incertain, le meilleur cadeau que le président pourrait offrir aux jeunes serait de créer un environnement propice à leur épanouissement, dépourvu de corruption et de prévarication.

Il est impératif que les autorités gouvernementales prennent des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des citoyens ordinaires et offrir de véritables opportunités de développement à la jeunesse camerounaise. Le bonheur et l'avenir du pays dépendent de la capacité du gouvernement à répondre aux besoins réels de sa population.