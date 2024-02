Cameroun :: Violation De La Loi : Membre Du Conseil Constitutionnel Maintient Son Appartenance Politique :: Cameroon

Dans un récent scandale révélé au grand jour, il est apparu que la fonction de membre du Conseil Constitutionnel, parmi ses incompatibilités, exclut formellement l'appartenance à un parti politique. Pourtant, un cas flagrant de non-respect de cette règle fondamentale a été mis en lumière, jetant ainsi le discrédit sur l'intégrité du processus constitutionnel.

Jusqu'à sa disparition, un membre du Conseil Constitutionnel a maintenu son statut de membre du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Cette révélation a suscité une indignation généralisée, remettant en question la crédibilité du Conseil Constitutionnel dans son rôle de garant de la légalité et de l'impartialité dans le processus électoral.

Ce scandale prend une résonance particulière à la lumière du contentieux électoral de 2018, où le MRC avait soulevé des allégations de graves violations de la loi électorale. Les parallèles entre ces événements soulèvent des questions cruciales sur l'intégrité du processus électoral et la capacité du Conseil Constitutionnel à agir en toute impartialité.

Il est impératif de souligner que la nomination d'un membre du comité central d'un parti politique au sein du Conseil Constitutionnel constitue une violation flagrante de la loi. Cette action contrevient non seulement aux principes fondamentaux de neutralité et d'impartialité, mais elle mine également la confiance du public dans les institutions chargées de garantir l'état de droit et la démocratie.

Il est donc nécessaire d'enquêter sur les circonstances de cette nomination et de prendre des mesures correctives pour restaurer l'intégrité et la légitimité du Conseil Constitutionnel. Toute ingérence partisane dans les institutions chargées de veiller à la primauté du droit doit être sévèrement condamnée, afin de préserver la crédibilité de nos institutions démocratiques et de garantir des élections libres et équitables pour tous les citoyens.