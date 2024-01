Cameroun :: Cabral Libi Refuse L'apc : Impact Sur L'élection Présidentielle 2025 :: Cameroon

Dans le paysage politique camerounais, un refus catégorique a été émis par Cabral Libi, leader du PCRN (Parti Camerounais pour la Renaissance Nationale), à l'invitation de l'opposition de se rallier derrière Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025. Cette décision a été communiquée de manière formelle en réponse à la demande du député Jean Michel Nintcheu, membre de la Plateforme des partis politiques pour la réforme consensuelle et participative du Code Électoral.

La demande de clarification de Jean Michel Nintcheu portait sur la position du PCRN au sein de l'Alliance Politique pour le Changement (APC), une coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile envisageant de soutenir la candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle. Cabral Libi a répondu avec fermeté, déclarant : "Notre approche : des partis d'opposition créent la Coalition de Transition. Après consultation publique des principaux corps sociaux et des syndicats, ils publient le Document de l'Offre Politique Mutualisée de Transition (DOPMT). Puis ils choisissent le candidat de transition. En français facile : je ne partage pas votre démarche donc je ne saurais vous rejoindre."

Ce refus semble découler d'une divergence fondamentale dans la vision stratégique entre les partis d'opposition, dont le PCRN fait partie, et l'APC, qui soutient activement la candidature de Maurice Kamto. Cabral Libi semble insister sur la nécessité d'une approche plus consensuelle et participative, impliquant une consultation publique et la publication d'un document politique mutualisé avant de choisir un candidat de transition.

Il est intéressant de noter que cette divergence d'opinion n'est pas nouvelle. Dans une lettre datée du 12 janvier 2023, Jean Michel Nintcheu avait déjà interpellé Cabral Libii Li Ngue, président national du PCRN, sur sa participation à la Convention du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) en tant que membre de la Plateforme des partis politiques pour la réforme consensuelle et participative du Code Électoral. Nintcheu avait alors souligné l'adhésion de Maurice Kamto à l'APC et demandé si le PCRN était disposé à en devenir membre et à être publiquement présenté comme tel.

Le refus de Cabral Libi de rejoindre l'APC et de soutenir la candidature de Maurice Kamto en 2025 confirme l'existence de dissensions au sein de l'opposition camerounaise, mettant en lumière des divergences stratégiques qui pourraient avoir des répercussions sur le paysage politique à l'approche des élections présidentielles.