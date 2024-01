Ngannou, a exprimé sa frustration et son indignation face à la situation actuelle de l'équipe nationale de football. La déception semble partagée par de nombreux fans, et Ngannou, connu pour sa puissance sur le ring, appelle à un réveil nécessaire.

"Les gars, notre charisme est menacé, notre nom est menacé, l'héritage de Roger Milla et de Samuel Eto'o est menacé. Nous sommes en train de perdre le 'L' majuscule sans lequel nous ne sommes plus Lion Indomptable mais juste un lion parmi tant d'autres," a déclaré Ngannou, soulignant l'importance de préserver la distinction qui a fait du Cameroun une force redoutable sur la scène du football africain.

La frustration de Ngannou s'est manifestée face aux critiques croissantes à l'égard de l'équipe nationale, qui va au-delà des simples résultats sur le terrain. Il a réagi aux commentaires dépréciatifs, notant :

"Jusqu'à ce que n'importe qui nous parle n'importe comment. Que 'oh, ils se prennent pour le continent', 'oh, dites à Ngannou de supprimer ça' (je ne supprime rien et si ça t'énerve tu sautes, tu cales en l'air ; comme si on n'était plus une menace et pendant ce temps nous leur donnons raison."