Cameroun :: Jean Blaise Gwet:" Je Me Tiens Devant Vous Avec Une Vision Forte Et Des Engagements Concrets" :: Cameroon

Candidat du Mouvement patriotique pour le changement au Cameroun (MPCC) pour la présidentielle de 2025 au Cameroun, Jean Blaise Gwet, dans un texte parvenu à notre rédaction et largement partagé sur les réseaux sociaux, affiche son optimisme et sa certitude de faire du Cameroun un pays prospère, uni et fort.

Lire l'intégralité de son texte en dessous

"Chers Jeunes Camerounaises et Camerounais,

Moi! Jean Blaise GWET, me tiens devant vous aujourd'hui, en ma qualité de candidat à l'élection présidentielle de 2025 dans notre pays, avec une vision forte et des engagements concrets pour notre nation et pour chacun de vous: Des engagements disponibles dans nos pages Webs à l’adresse ci-dessous.

https://mpcc.be/nos-engagements /

Notre jeunesse est le pilier de notre avenir, et je suis déterminé à placer vos aspirations au cœur de notre projet pour le Cameroun de demain. Mon premier engagement réside dans la création d'opportunités éducatives de qualité. Je m'engage à renforcer notre système éducatif , en veillant à ce qu'aucun jeune talent ne soit laissé pour compte. Chaque étudiant mérite un accès équitable à une éducation de classe mondiale.

En matière d'emploi, je présente un plan audacieux visant à stimuler la croissance économique et à créer des emplois dignes pour la jeunesse. Nous investirons dans des secteurs stratégiques, encourageant l'innovation, l'entreprenariat et le développement durable. Ensemble, nous construirons une économie solide qui profite à tous.

La transparence sera la pierre angulaire de mon mandat. Je m'engage à instaurer un gouvernement ouvert où chaque décision sera expliquée et justifiée. Vos voix, vos préoccupations, et vos idées seront les catalyseurs du changement. Nous mettrons en place des mécanismes de participation active pour que chacun se sente impliqué dans la construction de notre avenir commun.

Je vous appelle à nous rejoindre dans ce grand Mouvement Patriotique créé pour vous. Le MPCC est une belle aventure pour un Cameroun de paix, un Cameroun plus fort et plus uni.

Ensemble, nous surmonterons les défis et bâtirons un pays où chaque jeune a l'opportunité de réaliser ses rêves. Merci de me donner l'occasion de vous servir à partir de 2025 .

Ensemble, marchons vers un avenir prometteur pour chaque jeune. Nous ferons du Cameroun un modèle, et un point de départ pour toute l’Afrique.

Que Dieu veille sur vous et protège notre nation .

Jean Blaise Gwet

Candidat aux élections présidentielles

Tel: +337 67 66 17 73

Tel: +237 698 34 93 56

Mail: jbgwet@yahoo.fr / president2025@jeanblaisegwet.com

Website: https://mpcc.be/ "