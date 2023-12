Éclat Et Prestige : La 2E Édition Du Ballon D'or Camerounais Sous Les Éloges De Chantal Biy :: Cameroon

Samedi dernier, le Palais des congrès de Yaoundé a été le théâtre d'une soirée grandiose célébrant le talent et l'engagement des footballeurs camerounais lors de la 2e édition de la cérémonie de récompenses organisée par la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot). L'événement, sublimé par la présence de la Première dame Chantal Biya, a été marqué par un véritable déploiement de luxe et de sécurité.

Le tapis rouge a déroulé son faste, les strass et les paillettes ont brillé de mille feux, et un dispositif sécuritaire exceptionnel a encadré cette soirée qui restera gravée dans les annales. L'ambiance n'était pas en reste avec une retransmission en direct, des invités de marque parés de leurs plus beaux atours et une atmosphère festive. La présence de Chantal Biya a apporté une aura supplémentaire à cet événement déjà prestigieux.

Aux côtés de la Première dame, le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Pr Narcisse Mouelle Kombi, et d'autres hautes personnalités de la République ont honoré de leur présence cette cérémonie dédiée aux meilleurs acteurs du football camerounais pour la saison 2022-2023.

L'attente nerveuse des nominés a été accompagnée par les mélodies envoûtantes de Vanister Enama et sa guitare, offrant quelques instants de calme dans cette soirée palpitante.

Le moment tant attendu est finalement arrivé vers 22 heures. Le jury présidé par Adalbert Mangamba a révélé les lauréats des différentes catégories. Des performances individuelles ont été saluées, avec notamment Gisèle Ngah Manga sacrée meilleure buteuse de la Guinness Super League, Christmilienne Onomo Etaba distinguée comme meilleure gardienne, et Guylaine Tchadeu honorée pour le but de l’année. Lékié Football Filles a été couronné meilleur club, Kpoumié Mvu Oudou meilleur entraîneur, et Aline Guimbang meilleure arbitre.

Dans le championnat Elite One, les distinctions se sont multipliées avec Jean Baptiste Bisseck nommé meilleur entraîneur et Jeannot Franck Bito meilleur arbitre. Alphonse Nguangou Nguangou a été récompensé pour son fair-play, et Coton Sport de Garoua a été consacré meilleure équipe de l’année.

La prise de parole émouvante du président de la Fécafoot, Samuel Eto'o, a souligné l'importance du travail acharné pour atteindre les sommets. Il a également exprimé sa gratitude envers le chef de l’État et encouragé les jeunes talents à persévérer.

L'apothéose de la soirée a été marquée par l'apparition remarquée de Francis Ngannou, portant les précieux trophées du Ballon d’Or masculin et féminin. Emmanuel Dikongué et Ngah Manga ont été couronnés Ballon d'Or, marquant ainsi une reconnaissance méritée de leurs performances exceptionnelles.

Emmanuel Mahop a brillé en remportant deux trophées : meilleur buteur du championnat Elite One et meilleur joueur de championnat, s'inscrivant ainsi dans la lignée des légendes du football camerounais.

Cette soirée mémorable, marquée par les honneurs et les récompenses, a été une ode au talent, au mérite et à la passion du football au Cameroun, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du sport national.