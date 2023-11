Monde Entier :: Festin Visuel Sur Startimes En Cette Saison De Noël ! :: World

La saison de Noël approche, et pour vous qui vous préparez pour passer ce moment chaleureux et joyeux en famille, StarTimes le leader de la Télévision numérique en Afrique, joue les Pères Noel et vous propose le « festin visuel » inscrit au menu et à un prix très avantageux.

Jusqu’au 31 janvier 2024, réabonnez-vous à partir d’un mois au bouquet actuel smart ou super, profitez 1 mois au bouquet supérieur. Et pour 1 mois au bouquet actuel max, profitez 5 jours de bonus. Plus de réabonnement, plus de bonus.

Pour les amateurs de séries télévisées, comme d'habitude, de nouvelles séries télévisées attrayantes sont prêtes à vous accompagner devant l'écran en cette fin d’année. Sur ST Novela F Plus, vous pouvez profiter de nouvelles séries télévisées. Les Amants Destinés, qui se concentre sur la vie tumultueuse d'Esra et Ozan, un couple qui a connu des hauts et des bas et a divorcé. Ils se croisent à nouveau, et Esra devient employée dans l'entreprise d'Ozan pour se venger, mais les choses prennent une tournure inattendue, les plongeant dans une relation quadrangulaire. La Vida Lena, Magdalena, victime d'intimidation en raison de sa cicatrice, invente un savon à succès, on tente d'acheter sa formule, mais elle refuse. Cela entraîne une série de malheurs, la laissant tout perdre. Déterminée, Magda se prépare à se venger et va faire usage de sa beauté contre ses ennemis.

Les amateurs de sport y trouveront également un plaisir sans fin ici au cours des trois prochains mois. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, l’inoxydable Lionel Messi dirigera l'Albicéleste d'Argentine contre les puissants rivaux, l'Uruguay et le Brésil. La Saudi Pro League prévoit des matchs entre Al Ittihad et Al Nassr lors des 15e et 17e journées, l’inamovible Cristiano Ronaldo et Sadio Mané se battront contre l’incorrigible Karim Benzema.

En Bundesliga, lors de la 14e journée, les Fussball fans pourront assister aux chocs Borussia Dortmund vs RB Leipzig, Eintracht Frankfurt vs FC Bayern München ; et lors de la 15e journée, le match FC Bayern München vs VfB Stuttgart sera le duel entre Harry Kane et Serhou Guirassy, les deux actuels meilleurs buteurs en Bundesliga avec 15 buts chacun. Dans le Calcio en huitièmes de finale de la Coppa Italia, vivez la passion de Milan vs Cagliari, Roma vs Cremonese, et Juventus vs Salernitana. Vous ferez un détour par l’Espagne pour les demi-finales de la Supercopa d’Espagne, avec le derby de Madrid entre les Mérengués du Real et les Colchoneros de l'Atletico et pendant que le FC Barcelone de Lewandowski sera face à Osasuna pour une place en finale.

Et pour les enfants, en plus des cadeaux à trouver dans les chaussettes, les programmes inspirants à la télévision sont encore meilleurs pour passer de bonnes fêtes de fin d’année. Outre les émissions populaires comme Jungle Book sur Baby TV, Thomas & Friends sur CBEEBIES, Fire Force sur TOONAMI, Marathons sur Boing, Learn Something New Today sur JIMJAM, les chaînes proposent également des épisodes/programmes spéciaux pour la saison de Noël.

"Noël est un moment de partage. Nous tenons à continuer d'offrir de nouveaux avantages à nos abonnés pour leur soutien constant. StarTimes voit ici une excellente opportunité de partager chaleur et bonheur, et nous sommes convaincus que notre gratitude sera accueillie avec les magnifiques programmes proposés sur la plateforme. Joyeux Noel à Tous et Bonne Année", a déclaré le PDG de StarTimes.