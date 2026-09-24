Huit jours sans frappes US en Iran malgré 7 navires attaqués à Ormuz. Diesel record, midterms du 3 novembre : les vraies raisons d'un silence militaire.

Sept navires attaqués dans le détroit d'Ormuz en huit jours. Aucune frappe américaine en riposte. Ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est une élection.

Le diesel vient de dépasser 6,50 dollars le gallon aux États-Unis. Un record absolu. Et le 3 novembre approche. À Washington, la stratégie iranienne ne se décide plus à Téhéran. Elle se décide dans les bureaux de vote américains.

Pourquoi Trump, qui bombardait systématiquement l'Iran après chaque attaque navale, retient-il soudain son bras ? Que cache ce silence ? Et que se passera-t-il le 4 novembre ?

Le tournant que personne n'a vu venir

Pendant des années, la règle était simple. Une attaque iranienne contre un navire sous protection américaine dans le détroit d'Ormuz, et Washington répondait. Pas toujours au même endroit. Pas toujours avec la même intensité. Mais la riposte était automatique.

Cette époque s'est arrêtée quelque part entre la fin août et le début septembre 2026.

Le 5 septembre, l'US Central Command annonçait avoir détruit trois pétroliers iraniens en représailles à des tirs de missiles balistiques contre deux navires de guerre américains. Puis, plus rien. Le 9 septembre, l'IRGC revendiquait l'attaque de deux navires américains et de huit pétroliers dans le Golfe. Washington n'a pas riposté par des frappes. Le 13 septembre, un navire commercial iranien était touché à Ormuz, faisant un mort et trois blessés. Toujours aucune frappe américaine.

Aujourd'hui, la Maison-Blanche parle de « frappes ponctuelles ». Donald Trump lui-même a déclaré, le 10 septembre, que les États-Unis n'attaquaient pas l'Iran « à pleine puissance » en raison des élections de mi-mandat du 3 novembre. Dans une interview accordée à Fox News, il a reconnu que « peut-être je ne fais pas ça à cause de l'élection ». Quatre jours plus tôt, il avait confié à des journalistes que la guerre se terminerait « immédiatement après l'élection ».

La formulation est inhabituelle. Un président qui admet publiquement qu'un calendrier électoral dicte l'intensité d'un conflit militaire étranger, c'est rare. Mais c'est exactement ce que disent, en privé, les conseillers de Trump à Reuters : les élections de mi-mandat sont devenues la priorité qui écrase tout le reste.

L'économie avant la stratégie

Le prix du diesel a dépassé 6,50 dollars le gallon le 21 septembre. En moyenne nationale, 6,51 dollars exactement, selon l'AAA. La hausse a été particulièrement brutale en septembre : plus de 87 centimes en trois semaines.

Pourquoi c'est décisif ? Parce que le diesel fait tourner les camions, les trains, les tracteurs. Une hausse du diesel, c'est une hausse du coût de tout ce qui se déplace aux États-Unis. Et dans un pays où l'inflation reste le premier sujet de préoccupation des électeurs, ce chiffre est une bombe politique à retardement.

Un responsable de la Maison-Blanche cité par Reuters résume la situation sans détour : « Nous continuons de faire pression sur l'Iran, mais l'élection de novembre est la priorité ». La phrase est glaçante de franchise. Elle signifie que la stratégie iranienne de Washington n'est plus dictée par Téhéran, ni même par les alliés du Golfe, mais par les bureaux de vote américains.

Ce que Trump veut vraiment

Trois choses. D'abord, une désescalade temporaire jusqu'au 3 novembre. Ensuite, un ralentissement de la flambée des prix de l'énergie. Enfin, éviter que les démocrates ne capitalisent sur des pertes américaines avant le scrutin.

Les chiffres lui donnent raison. Un sondage Reuters/Ipsos publié fin août indiquait que seulement 31 % des Américains soutenaient la guerre, contre 63 % d'opposition. Une enquête Reuters/Ipsos publiée le 22 septembre crédite Trump de 32 % d'approbation générale, le plus bas niveau de toute sa carrière politique. Sur la gestion du conflit iranien, il tombe à 34 %. Et sur le coût de la vie, 17 % seulement.

Dans ce contexte, une escalade militaire avec l'Iran avant le vote serait un suicide électoral. Trump le sait. Ses conseillers le lui répètent. Et le Pentagone, selon des informations du Washington Post, a prévenu que la poursuite de la guerre n'était plus soutenable logistiquement. Des commandants militaires ont averti le secrétaire à la Défense Pete Hegseth que « prolonger des opérations à grande échelle contre l'Iran est insoutenable et risque d'affaiblir la capacité militaire américaine à faire face à des menaces ailleurs ». La Marine américaine a même précisé que seulement un quart de ses navires de guerre sont actuellement prêts à être déployés.

La stratégie du blocus plutôt que de la bombe

Alors Washington change d'arme. Pas de frappes massives, mais un étranglement économique. Le blocus maritime imposé à l'Iran depuis fin février 2026 a fait chuter les exportations pétrolières iraniennes à environ 567 000 barils par jour en avril, contre près de 1,85 million en mars. Une chute de 70 %. Certains analystes estiment que les revenus pétroliers iraniens pourraient tomber à zéro d'ici trois à quatre mois si le blocus se maintient.

C'est la logique du « deux coups » : interdiction physique des cargaisons, sanctions financières, et attente. Pas de victoire rapide, mais une pression qui s'exerce sur le peuple iranien. Une approche que certains diplomates qualifient, en privé, d'alternative à la guerre. D'autres la qualifient de punition collective.

Le Yémen comme miroir

Cette retenue américaine a un autre visage : le Yémen. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a demandé à Trump, à deux reprises le 11 septembre, une intervention militaire directe contre les Houthis. La réponse de Washington : cent militaires américains pour fournir du renseignement et du ciblage, mais pas de frappes offensives.

Pourquoi ce refus ? Parce qu'attaquer le Yémen, c'est risquer une escalade avec l'Iran, qui soutient les Houthis. Et une escalade, c'est une flambée du pétrole. Et une flambée du pétrole, c'est une défaite électorale en novembre.

Les alliés du Golfe l'ont compris. Selon le Washington Post, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, le Koweït et Bahreïn sont « unis dans leur exaspération » face à l'administration Trump. Un responsable du Golfe, cité sous couvert d'anonymat, lâche : « Trump a commencé cette guerre, et nous en payons le prix ».

Certains pays de la région commencent à explorer d'autres options. Le 7 août 2026, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan ont signé l'Accord de défense conjoint de La Mecque, un pacte de défense mutuelle qui stipule qu'une attaque contre l'un des signataires est considérée comme une attaque contre tous. Un haut responsable européen a décrit ce pacte comme « un signal aux États-Unis ». Traduction : les alliés du Golfe ne croient plus que Washington soit un protecteur fiable.

Et après le 3 novembre ?

La question que tout le monde pose, à Washington comme à Riyad, est simple. Que se passe-t-il le 4 novembre ? Trump a promis que la guerre « se terminerait immédiatement après l'élection ». Mais il n'a pas précisé comment. Par une escalade décisive ? Par une négociation ? Par un retrait ?

Les conseillers de Trump, toujours selon Reuters, évoquent une possible intensification des frappes après le scrutin. Mais rien n'est certain. La seule chose qui soit prévisible avec Trump, c'est son imprévisibilité. Un responsable de la Maison-Blanche le reconnaît : « Il peut changer d'avis à tout moment ».

Ce qui est certain, c'est que les huit derniers jours ont dessiné une nouvelle carte. Les États-Unis ne sont plus les gendarmes automatiques du détroit d'Ormuz. L'Iran teste les lignes rouges sans payer le prix fort. Les alliés du Golfe doutent. Et les électeurs américains, eux, regardent le prix à la pompe.

Une question, maintenant. Si Washington ne riposte plus quand un navire brûle dans le détroit, qui ripostera ?

Pourquoi les États-Unis ne bombardent-ils pas l'Iran en ce moment ?

Parce que l'administration Trump veut éviter une escalade militaire avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, selon des sources officielles citées par Reuters.

Quel est le prix du diesel aux États-Unis ?

Le prix moyen national a dépassé 6,50 dollars le gallon le 21 septembre 2026, un record historique selon l'AAA.

Que se passera-t-il après les élections de mi-mandat ?

Trump a déclaré que la guerre se terminerait « immédiatement après l'élection », mais aucun plan officiel n'a été rendu public.

Pourquoi les alliés du Golfe sont-ils mécontents ?

Ils estiment que Washington les a entraînés dans une guerre que Trump ne parvient pas à résoudre, et certains envisagent de diversifier leurs partenariats de défense.