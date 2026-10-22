Le 25 mars 2026, le mandat des Députés a été, une deuxième fois, prorogé jusqu’au 20 décembre 2026.

L'article 15 alinéa 4 de la Constitution du Cameroun disposant notamment qu’en cas de prorogation du mandat des Députés, « l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat », les prochaines élections législatives doivent se tenir au cours de la période allant du 30 janvier au 19 avril 2027.

Le 4 mai 2026, le mandat des Conseillers Municipaux a été, une deuxième fois, prorogé jusqu’au 28 février 2027.

L’article 169 alinéa 3 du Code Électoral disposant que « l’élection a lieu au plus tard vingt (20) jours avant l’expiration du mandat des conseillers municipaux », les prochaines élections municipales doivent se tenir au plus tard le 8 février 2027.

En l’état actuel, si les élections législatives et municipales doivent se tenir à la même date, elles doivent se tenir dans la période allant du 30 janvier au 8 février 2027. Ce qui signifie que le corps électoral doit être convoqué dans la période allant du 2 au 9 novembre 2026…

Passé le 9 novembre 2026 à minuit, il n’y aura donc d’autre choix que de proroger une troisième fois le mandat des Conseillers Municipaux…

Comme cela découle de tout ce qui précède, l’on voit bien que le calendrier électoral, qui est un secret d’État au Cameroun, est utilisé par le pouvoir en place comme une arme pour déstabiliser l’opposition (la vraie).

Tous les Partisans du Changement qui veulent être candidats à ces élections doivent donc apprêter leurs dossiers au plus tard le vendredi 30 octobre 2026, afin d’éviter de faire face à certains obstacles qui seront dressés par l’administration publique, une fois le corps électoral convoqué…

Pour des raisons stratégiques, concernant les Partisans du Changement, les opérations finales d’investitures et les accords politiques finaux ne doivent se faire que dans la période de 15 jours qui suivront la convocation du corps électoral, au moment où le parti au pouvoir sera en train de faire face à ses propres démons et n’aura ni le temps ni la force de s’occuper de nous…