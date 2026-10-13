À Souza-Bekouma, dans le cadre de la campagne Octobre rose, le Lions Club Douala Candle a une fois de plus transformé son engagement en actions concrètes au profit de la santé des femmes.

Organisée au Centre de cancérologie et de recherche en pharmacopée (Cecarepha) les 10 et 11 octobre 2026, l’initiative a permis de réaliser des dépistages, des traitements précoces et de soutenir des femmes touchées par le cancer.

Installée sur la Nationale N°5, la campagne a mobilisé le Dr Michel Mouelle, chirurgien oncologue, entouré d’une équipe de 13 professionnels de santé. Ensemble, ils ont assuré les consultations, les dépistages et la prise en charge des patientes.

Au terme de l’opération, 45 femmes ont été dépistées pour les cancers du sein et du col de l’utérus. Parmi elles, 10 ont bénéficié d’un traitement de lésions précancéreuses du col de l’utérus, illustrant l’importance de la détection précoce dans la prévention des formes avancées de la maladie.

Pour le Pr Mouelle Sone, promoteur du Cecarepha, la prévention demeure l’un des moyens les plus efficaces pour réduire l’impact des cancers féminins. Il rappelle que les coûts et les difficultés de prise en charge augmentent considérablement lorsque la maladie est diagnostiquée à un stade avancé, d’où l’intérêt des campagnes de dépistage régulières.

Les participantes ont également été sensibilisées à l’importance du suivi médical. Venue de Bonabéri, Rosine Djeutcheu a souligné que le dépistage est une démarche simple qui peut faire toute la différence lorsqu’une anomalie est détectée à temps.

La présidente du Lions Club Douala Candle, Dr Manuela Barla-Journé, représentée pour l’occasion par Emma Diboussi, responsable du service au sein du club, a rappelé qu’une détection précoce, notamment du cancer du sein, améliore considérablement les chances de guérison.

Sensibiliser pour mieux prévenir

Au-delà des examens médicaux, les femmes présentes ont bénéficié d’une formation à l’autopalpation mammaire ainsi que de séances de sensibilisation accompagnées de supports d’information. L’objectif est d’encourager chacune à mieux connaître son corps et à réagir rapidement en cas de signe inhabituel.

Fort de plusieurs décennies d’expérience, le Pr Mouelle Sone regrette que de nombreuses femmes consultent encore tardivement, souvent après l’apparition des douleurs. Il les invite ainsi à adopter une culture de prévention et de surveillance régulière.

Parmi les participantes figurait également Berinyuy Veronica, élève en classe de Terminale âgée de 19 ans, qui encourage les jeunes filles à ne pas hésiter à se faire dépister en cas de doute.

Un soutien renouvelé à l’association Femmes et Cancer

L’engagement du Lions Club s’est également traduit par un appui financier de 200 000 FCFA remis à l’association Femmes et Cancer, partenaire de l’organisation depuis quatre ans. Cette association, composée de survivantes du cancer du sein, était représentée par quatre de ses membres lors de l’activité.

Cette contribution permettra notamment de financer la confection de 20 prothèses mammaires en laine et de 16 coussins cœur, destinés à accompagner les femmes en rémission ou en cours de reconstruction physique et psychologique.

Sa présidente-fondatrice, Aurélie Ndo Sidibe, a salué un soutien précieux pour la poursuite des activités de l’association. Témoignant de son propre parcours, elle a encouragé les participantes à garder espoir et à poursuivre le combat contre la maladie bien au-delà du seul mois d’Octobre rose.

En clôture, le Pr Mouelle Sone a renouvelé son appel à la vigilance et à la prévention, convaincu qu’un dépistage régulier permettra à un plus grand nombre de femmes de vivre en meilleure santé et d’éviter les conséquences les plus graves du cancer.