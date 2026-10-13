Douala, Cameroun : Access Bank Cameroon Plc franchit une nouvelle étape dans l’accompagnement de ses clients en facilitant le financement d’une Jetour X50 neuve à travers Access Car Loan, sa solution de crédit automobile dédiée à la mobilité.

La cérémonie de remise du véhicule s’est tenue au showroom de Sky Motors à Yassa, Douala, dans une atmosphère à la fois conviviale et symbolique. Après avoir finalisé les différentes étapes liées au financement et à l’acquisition, le client a officiellement pris possession de sa nouvelle Jetour X50, concrétisant ainsi un projet de mobilité devenu réalité grâce à Access Car Loan.

Le choix du véhicule avait été fait en amont par le client, qui avait identifié la Jetour X50 comme le modèle répondant le mieux à ses attentes. Il s’est ensuite rapproché d’Access Bank Cameroon pour bénéficier d’une solution de financement adaptée à son projet. De la constitution du dossier jusqu’à la finalisation de l’achat, les équipes de la Banque l’ont accompagné à chaque étape afin de rendre le parcours aussi simple, fluide et rassurant que possible. Revenant sur son expérience, le client a déclaré : « Je suis très satisfait de l’accompagnement reçu de la part d’Access Bank. L’équipe s’est montrée disponible et m’a guidé à chaque étape afin de faire de ce projet une réalité. Aujourd’hui, je suis heureux de prendre possession de mon véhicule. »

Moment fort de la cérémonie, la remise officielle des clés est venue marquer l’aboutissement du parcours du client. Sky Motors a également offert au nouveau propriétaire un panier-cadeau, ajoutant une attention particulière à cette expérience.

Avec Access Car Loan, Access Bank Cameroon entend faciliter l’accès à la mobilité en proposant une solution de financement automobile adaptée aux besoins de ses clients. Les clients éligibles peuvent bénéficier d’un financement pouvant aller jusqu’à 30 millions de FCFA, remboursable sur une période pouvant atteindre 60 mois, sans apport initial, sous réserve des conditions du produit et des critères d’éligibilité applicables. Pour les dossiers complets, les demandes peuvent être traitées dans un délai pouvant aller jusqu’à 72 heures, sous réserve des procédures d’évaluation et d’approbation de la Banque.

Commentant cette solution, Martin ONANA, Team Lead Retail Assets & Premium Segments, a déclaré : « Access Car Loan a été pensé pour rapprocher nos clients de leurs ambitions de mobilité. Au-delà du financement, notre objectif est de leur offrir une expérience simple, claire et efficace, avec un accompagnement de bout en bout jusqu’à la concrétisation de leur projet automobile. »

À travers Access Car Loan, Access Bank Cameroon va au-delà du simple financement d’un véhicule. La Banque accompagne des projets de vie, soutient les ambitions professionnelles et contribue à rendre la mobilité plus accessible à ses clients.

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement d’Access Bank Cameroon à développer des solutions utiles, accessibles et adaptées aux réalités de sa clientèle, tout en restant fidèle à sa promesse : être là pour ses clients, à chaque étape de leur parcours.

À travers des solutions telles qu’Access Car Loan, Access Bank Cameroon poursuit le développement d’offres de financement adaptées aux besoins de sa clientèle, afin de l’accompagner dans la réalisation de ses projets personnels et financiers.

À propos d’Access Bank Cameroon Plc

Access Bank Cameroon Plc est une banque commerciale universelle qui accompagne les particuliers, les PME et les grandes entreprises à travers une gamme complète de solutions bancaires. Agréée en Février 2022 et officiellement lancée en Mai 2022, la Banque dont le siège est basé à Douala compte 8 agences réparties dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam.

Access Bank Cameroon est une filiale du Groupe Access Bank, un groupe international de services financiers au service de plus de 63 millions de clients à travers son réseau mondial à travers l’Afrique subsaharienne, au Royaume-Uni, ainsi que des succursales à Dubaï (Émirats arabes unis), en France, à Hong Kong et des bureaux de représentation en Chine, au Liban et en Inde.