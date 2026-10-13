Au procès Martinez Zogo, le lieutenant-colonel Bialo a reconnu avoir transmis une capture d’écran impliquant Paul Daizy Biya, avant de se contredire.

L’audition du chef du Service central des recherches judiciaires du SED a révélé des zones d’ombre sur le rôle du journaliste Paul Daizy Biya dans l’enquête sur l’assassinat de Martinez Zogo.

Ce lundi 13 octobre 2026, au Tribunal militaire de Yaoundé, le Lieutenant-Colonel Dieudonné Bialo a déposé. Le chef du Service central des recherches judiciaires du SED a reconnu avoir personnellement transmis la capture d’écran d’une conversation téléphonique entre Bruno Bidjang et Paul Daizy Biya. Puis il s’est contredit. Devant Me Tchoungang, avocat de la défense, il a d’abord admis, avant de nier. Avant de se réfugier derrière le secret de ses sources.

L’audience a commencé à 11 heures. Elle a duré. Et elle a mis en lumière un nom : Paul Daizy Biya.

Le contexte : l’affaire Martinez Zogo

Martinez Zogo, journaliste et directeur de la radio Amplitude FM, a été enlevé le 17 janvier 2023 à Yaoundé. Son corps a été retrouvé le 22 janvier 2023, mutilé, dans la périphérie de la capitale. L’enquête a conduit à l’arrestation de plusieurs suspects, dont Jean-Pierre Amougou Belinga, homme d’affaires. Le procès s’est ouvert devant le Tribunal militaire de Yaoundé.

Ce qui s’est passé ce lundi à la barre

Le Lieutenant-Colonel Dieudonné Bialo est appelé à témoigner. Il dirige le Service central des recherches judiciaires du SED, la structure qui a coordonné une partie des investigations. Interrogé par la défense dès l’ouverture de l’audience, il commence par défendre la régularité de la procédure.

Puis Me Tchoungang l’interroge sur l’origine des pièces à conviction numériques ciblant Bruno Bidjang. Le ton change.

La capture d’écran

Confronté aux déclarations du Colonel Otoulou, le Lieutenant-Colonel Bialo reconnaît avoir personnellement transmis la capture d’écran d’une conversation téléphonique entre Bruno Bidjang et Paul Daizy Biya.

Il explique alors comment il a obtenu ce document. Il affirme avoir reçu Paul Daizy Biya, venu faire une dénonciation spontanée sur des échanges jugés importants pour l’enquête. Il dit en avoir rendu compte au commandant de la légion de gendarmerie du Centre.

Les contradictions

Poussé dans ses retranchements, l’officier s’empêtre. Après avoir admis avoir transmis le document, il rétorque qu’il n’a transmis aucun document. Il ajoute que seuls les deux protagonistes Bruno Bidjang et Paul Daizy Biya pouvaient connaître le motif de leur échange.

Interrogé sur le fait de savoir si Paul Daizy Biya constituait l’une de ses sources habituelles, le Lieutenant-Colonel Bialo confirme connaître le journaliste avant l’affaire. Mais il refuse de dévoiler l’identité de ses informateurs devant le tribunal.

L’ombre du Père Ola Bébé

L’audience prend un autre tournant. La défense évoque l’assassinat du Père Ola Bébé, retrouvé mort quelques jours seulement après avoir accordé un entretien à Paul Daizy Biya. Dans cet entretien, le prêtre présentait Jean-Pierre Amougou Belinga comme étranger à l’affaire Martinez Zogo.

Invité à clarifier les suites données à cet événement, le Lieutenant-Colonel Bialo reconnaît avoir été informé de cet assassinat. Il avoue à la barre n’avoir mené aucune investigation sur ce drame. Il affirme même ignorer que la victime exerçait la profession de journaliste.

Ce que ces révélations changent

Le rôle de Paul Daizy Biya dans l’enquête n’est plus une simple rumeur. Il est évoqué à la barre, par un officier supérieur, sous serment.

Les contradictions du Lieutenant-Colonel Bialo posent question. Comment un chef de service d’enquête peut-il affirmer avoir transmis un document, puis nier l’avoir fait ? Comment expliquer qu’une dénonciation spontanée d’un journaliste devienne une pièce à conviction sans traçabilité claire ?

La défense a trouvé là un angle. Elle devrait l’exploiter.

La crédibilité de l’enquête

L’affaire Martinez Zogo est devenue, au fil des audiences, un procès de la procédure elle-même. Les avocats de la défense contestent la régularité des pièces, la méthode des enquêteurs, et maintenant l’origine de certaines preuves.

Si la défense parvient à démontrer que des pièces ont été obtenues de manière irrégulière, ou par l’intermédiaire d’un informateur non déclaré, la crédibilité de l’accusation pourrait en souffrir.

Ce qui attend le tribunal

D’autres témoins seront entendus. Paul Daizy Biya pourrait être appelé à la barre. Son rôle exact reste à établir. Les contradictions du Lieutenant-Colonel Bialo devront être clarifiées.

Une question demeure : pourquoi le chef du Service central des recherches judiciaires a-t-il accepté de transmettre une capture d’écran provenant d’un journaliste, sans documenter formellement cette source ?

Qu’a reconnu le Lieutenant-Colonel Bialo à la barre ?

Il a reconnu avoir personnellement transmis la capture d’écran d’une conversation entre Bruno Bidjang et Paul Daizy Biya.

S’est-il contredit ?

Oui. Après avoir admis avoir transmis le document, il a affirmé qu’il n’avait transmis aucun document.

Quel est le rôle de Paul Daizy Biya ?

Selon les déclarations à l’audience, il serait venu faire une dénonciation spontanée. Son rôle exact reste à établir par la justice.

Pourquoi le Père Ola Bébé est-il évoqué ?

Parce qu’il est mort après un entretien accordé à Paul Daizy Biya. Le Lieutenant-Colonel Bialo a reconnu avoir été informé de l’assassinat, sans mener d’investigation.