Après son titre à succès Le Paquebot et bien d’autres, l’artiste Devi’s Mambo n’a pas quitté la scène. Au contraire, il reste engagé dans la défense des droits des artistes avec son entrée au conseil d’Administration de la Société Camerounaise des Droits Voisins SCDV. Il porte aussi le projet de la pirogue « Nkam Nkam » de l’Association Mopi Mwa Oli.

Artiste et acteur associatif, Devi’s Mambo conjugue désormais deux responsabilités : son entrée au Conseil d’administration de la Société camerounaise des droits voisins (SCDV) et la présidence de l’association Mopi Mwa Oli, porteuse du projet de pirogue communautaire « Nkam Nkam ».

UN PARCOURS ENTRE ART ET ENGAGEMENT

Le parcours de Devi’s Mambo illustre la rencontre entre engagement artistique et action communautaire. Connu dans le milieu culturel, l’artiste vient d’accéder au Conseil d’administration de la Société camerounaise des droits voisins (SCDV), une instance appelée à défendre les intérêts des titulaires de droits voisins.

Cette nouvelle responsabilité intervient dans un contexte où les artistes attendent notamment une meilleure collecte des redevances, davantage de transparence dans la gestion et une répartition équitable des droits.

Mais l’engagement de Devi’s Mambo ne s’arrête pas à la défense des intérêts professionnels des artistes.

« NKAM NKAM », UNE AMBITION COMMUNAUTAIRE

À la tête de l’association Mopi Mwa Oli, il porte également le projet de fabrication d’une pirogue communautaire baptisée « Nkam Nkam ».

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de rassemblement des communautés concernées, autour d’un projet qui associe patrimoine, traditions et solidarité.

Le choix de cette appellation fait suite à une concertation entre les autorités traditionnelles des cantons concernés. Il traduit la volonté de donner au projet une identité fédératrice, enracinée dans le territoire du Nkam.

L’APAISEMENT COMME LIGNE DE CONDUITE

Dans ses nouvelles responsabilités associatives, Devi’s Mambo entend privilégier l’apaisement, le dialogue et la consolidation des liens fraternels.

Cette orientation prend tout son sens dans un environnement où les initiatives communautaires nécessitent une coopération durable entre les différentes composantes de la population.

Entre la défense des droits des artistes et la valorisation du patrimoine local, Devi’s Mambo se trouve désormais à la croisée de deux engagements.