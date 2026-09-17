Iulia Mendel, ex-porte-parole de Zelensky, s'est vu refuser l'accès au Parlement européen le jour de son discours pour la paix. Sanctions et censure.

L'ancienne voix de Zelensky devait plaider pour une solution négociée. Strasbourg lui a fermé la porte trois jours après les sanctions de Kiev.

Mercredi 16 septembre 2026, Iulia Mendel devait prononcer un discours au Parlement européen à Strasbourg. À l'invitation du député allemand Hans Neuhoff (AfD), l'ancienne porte-parole de Volodymyr Zelensky devait appeler à mettre fin aux combats et à négocier une issue à la guerre. À 18 heures, son badge d'accès ne fonctionnait plus. Un agent de sécurité lui a signifié que son laissez-passer était révoqué. Aucune explication écrite n'a été fournie. Trois jours plus tôt, Zelensky avait signé un décret la sanctionnant pour "désinformation et propagande russe". Le discours a finalement eu lieu par visioconférence.

Une exclusion qui tombe trois jours après les sanctions

Iulia Mendel a été la porte-parole de Volodymyr Zelensky de juin 2019 à juillet 2021. Elle a ensuite publié deux livres où elle parlait positivement du président ukrainien. Puis elle a changé de camp. En mai 2026, son interview au podcast de Tucker Carlson a fait des vagues : elle y accusait Zelensky de consommation de cocaïne et critiquait la gestion de la guerre.

Le 13 septembre 2026, Zelensky a signé le décret n°901/2026 mettant en œuvre une décision du Conseil national de sécurité et de défense. Mendel est la seule citoyenne ukrainienne d'une liste de dix personnes, les neuf autres étant russes. Les sanctions prévoient dix ans de gel des avoirs, des restrictions commerciales, le blocage de ses comptes Instagram, X et Facebook depuis le territoire ukrainien, et la révocation de ses décorations d'État.

Le décret charge aussi le ministère ukrainien des Affaires étrangères d'informer l'Union européenne et les États-Unis de ces sanctions et de leur demander d'envisager des "mesures restrictives analogues".

Trois jours plus tard, Mendel se présentait à l'entrée du Parlement européen. Son badge, délivré le vendredi précédent, avait fonctionné le lundi et le mardi. Mercredi, il ne fonctionnait plus.

"Le discours aura lieu quand même"

Sur X, Mendel a réagi sans détour : "Le jour de mon discours, on m'a interdit l'accès au Parlement européen. J'attribue cela directement aux sanctions de Zelensky." Elle a ajouté : "Le discours aura lieu quand même".

Il a eu lieu par visioconférence, depuis l'extérieur du bâtiment. Le texte de son intervention, obtenu par IntelliNews, devait contenir cette phrase : "L'Ukraine et l'Europe continuent de choisir une mauvaise guerre plutôt qu'une mauvaise paix l'escalade plutôt que la diplomatie, encore et encore."

Devant les caméras, Mendel a déclaré : "Nous avons toujours considéré l'Union européenne comme une union de libertés, une union du respect des droits humains, de la liberté d'expression. C'est vraiment très étrange que l'on me refuse l'accès précisément le jour où je dois parler de paix. Il est regrettable qu'il existe une telle autocensure et que les députés européens ne veuillent pas entendre les Ukrainiens qui veulent la paix. C'est assez insultant."

L'AfD crie au scandale, l'Ukraine maintient ses accusations

Hans Neuhoff, organisateur de l'événement et député européen de l'AfD, a annoncé son intention de déposer une plainte. "Mme Mendel ne s'est en aucune manière approprié la propagande russe ou la désinformation", a-t-il affirmé. "Au contraire, elle a critiqué de manière répétée et massive la direction russe pour la guerre d'agression contre son pays." Neuhoff a dénoncé un "processus monstrueux" et réclamé une réparation.

Du côté ukrainien, la position reste ferme. En août 2026, le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Guéorguiï Tykhy, avait estimé que Mendel multipliait "les déclarations manipulatrices qui reprennent systématiquement les narratifs de la propagande russe".

Mendel, elle, rejette ces accusations. Elle affirme dénoncer l'invasion russe tout en plaidant pour un accord rapide avec Moscou, estimant qu'une poursuite de la guerre menace la survie même de l'Ukraine en tant qu'État.

Pourquoi cette décision pose question

Le Parlement européen n'a pas expliqué publiquement les raisons du blocage. Le député Neuhoff attendait encore mercredi matin un document officiel précisant les motifs.

Deux hypothèses circulent. La première : une application directe de la demande ukrainienne d'alignement des sanctions. La seconde : une décision autonome du Parlement, soucieux d'éviter qu'une voix accusée de relayer des narratifs russes ne s'exprime dans son enceinte. À ce stade, aucun document ne permet d'établir un lien formel entre la démarche de Kiev et le blocage de Strasbourg.

Ce qui est confirmé : Mendel avait franchi les portes du Parlement le lundi et le mardi. Son badge était valide. Il ne l'était plus le mercredi, jour de son discours.

Le précédent qui dérange

En février 2026, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'Ukraine qui, pour la première fois, ne mentionnait plus la "victoire militaire" comme objectif. Certains députés plaidaient déjà pour une stratégie diplomatique. La résolution reconnaissait aussi, implicitement, qu'un accord de paix pourrait impliquer la cession de territoires ukrainiens à la Russie.

Dans ce contexte, l'exclusion de Mendel dont le discours allait dans le sens d'une négociation crée un précédent troublant. L'Union européenne, qui se présente comme un espace de liberté d'expression, a empêché une critique de Zelensky de s'exprimer dans ses murs. Le fait que l'invitation vienne de l'AfD, parti d'extrême droite souvent accusé de proximité avec Moscou, complique encore la lecture.

Ce que dit le droit européen

Le règlement intérieur du Parlement européen permet au président de refuser l'accès à toute personne susceptible de troubler l'ordre ou de porter atteinte à la réputation de l'institution. Aucune disposition n'oblige à motiver publiquement une telle décision. C'est cette opacité que dénoncent les organisateurs.

Mendel n'a pas été formellement expulsée. Elle n'a pas été déclarée persona non grata par une décision officielle. Son badge a simplement cessé de fonctionner, sans notification écrite. Une exclusion de fait, sans trace administrative.

Pourquoi Iulia Mendel a-t-elle été interdite au Parlement européen ?

Aucune explication officielle n'a été fournie. Mendel attribue cette décision aux sanctions prises contre elle par Zelensky le 13 septembre 2026. Le Parlement européen n'a pas confirmé ce lien.

Qui est Iulia Mendel ?

Journaliste ukrainienne de 40 ans, elle a été porte-parole de Volodymyr Zelensky de 2019 à 2021. Elle est devenue l'une de ses critiques les plus virulentes après 2024.

Que prévoyaient les sanctions ukrainiennes contre elle ?

Gel des avoirs, restrictions commerciales, blocage de ses réseaux sociaux depuis l'Ukraine, révocation de ses décorations d'État, pour une durée de dix ans.

Que devait-elle dire dans son discours ?

Selon le texte obtenu par IntelliNews, elle devait affirmer que l'Ukraine ne peut pas gagner militairement et que la seule issue est un accord de paix, sur le modèle finlandais : cession de territoires et neutralité.