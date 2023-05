CAMEROUN :: Mort suspecte d’un étudiant de l’université de Buea : Le Mindef prescrit une enquête :: CAMEROON

Les proches de Linus Ngule ont été reçus au ministère de la défense. Le jeune étudiant est décédé le 15 mars entre les mains des hommes armés.

La dépouille de Linus Ngule, étudiant à l’université de Buéa est toujours gardé à la morgue. Un avocat de la famille affirme que le jeune homme avait été enlevé le 15 mars 2023 par les éléments de la représentation de la Sécurité militaire (SÉMIL), pour la région du Sud-Ouest. Quelques heures après son enlèvement, sa famille a été informée du décès de leur fils alors qu’il n’était pas malade. Scandalisée par ce décès suspect, la famille de l’étudiant avait saisi le ministre de la Défense pour qu’une enquête soit mise sur pied afin de faire la lumière sur ce décès.

Depuis le 15 mars dernier, les choses n’ont pas véritablement bougées. Hier 23 mai 2023, une délégation de la famille a été reçue au ministère de la Défense : « Nous avons été reçus par le directeur de la Justice militaire. Nous étions accompagnés de trois avocats. Nous voulons que la lumière soit faite suite au décès de Linus Ngule. Nous avons expliqué que nous sommes prêts à financer l’autopsie afin qu’on puisse savoir les raisons ayant conduit au décès de notre fils. Le directeur de la Justice militaire a rassuré que toute la lumière sera faite et que le ministre de la Défense suit de près cette affaire », explique un membre de la famille.

Selon l’avocat de la famille, l’étudiant a été arrêté quelques jours après la Course de l’Espoir organisée en début d’année dans la ville de Buea. Il était soupçonné d’être parmi les personnes ayant posé les engins explosifs improvisés lors de la course de l’Espoir qui s’est déroulée le 28 février 2023. Au cours de cette course, les explosions des engins improvisés avaient fait plus de 17 blessés parmi les coureurs.

La famille de Linus Ngule estime que leur fils est mort entre les mains des forces de défense des suites de torture. Raison pour laquelle ses proches exigent qu’une enquête indépendante soit ouverte afin de connaitre les véritables causes du décès du jeune étudiant.