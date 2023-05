CAMEROUN :: Les ministres sont-ils les prévaricateurs de la République ? :: CAMEROON

Cette question lancinante se pose au sein de l’opinion publique au vu du train de vie que mènent ceux-là qui sont chargés de la gestion de la fortune publique. La presse s’interroge.

Il s’agit d’abord de Kamaroes News, un journal qui lorgne le Nouveau gouvernement et pose une doléance pour le moins inédite « Le département du Mfoundi implore à Paul Biya, la nomination d’un ministre moins radin ». Ce riche département, abritant le siège des institutions est en perte de repères du fait de la nomination d’un fils dont l’apport politique et sociale sont les moindres contrairement à celui des autres parties du triangle d’où la déception des fils et filles qui appellent le chef de l’Etat à trouver une personnalité mieux que celle qui privilégie ses intérêts personnels en lieu et place de la communauté.

A la suite, son confrère Le Témoin, un journal paraissant à Yaoundé capitale politique, siège des institutions et lieu de résidence de tous les ministres s’intéresse au Salaire des hauts commis de l’Etat pour s’interroger « Les ministres camerounais sont mal payés ». Un ministre camerounais riche est un voleur. Présentés comme serviteurs du peuple, les membres du gouvernement au Cameroun font l’objet d’énormes sollicitations, tant de leurs familles que des connaissances proches ou lointaines. Toutes choses qui les incitent très souvent à être en situation de faute de gestion.

En attendant, le journal L’Unité revient sur la Candidature de Paul Biya à la Présidentielle de 2025 qui n’est autre que « Le vibrant appel de Mokolo ». Porteur de l’onction de la jeunesse du septentrion, Manaouda Malachie a fait le guide pour des milliers de jeunes le mercredi 17 mai 2023 au stade municipal de Mokolo dans le Mayo-Tsanaga. L’homme du Renouveau et ses idéaux restent en tête des préférences.

Sur le quotidien de la République, Lutte contre le travail clandestin des étrangers passe à « La vitesse supérieure ». Le quotidien Cameroon Tribune révèle qu’ Après des descentes effectuées au sein des entreprises, des sanctions pécuniaires infligées, le gouvernement entend monter d’un cran en procédant à des expulsions de salariés en situation irrégulière. Ce d’autant plus que sur 10 000 travailleurs étrangers présents au Cameroun, moins de 2000 sont en règle.

Sur la plan de la santé publique, et à la 76ème Assemblée Mondiale de l’OMS, « La Couverture Santé Universelle est la priorité du Cameroun ». Telle est la quintessence de l’intervention du ministre de la Santé Publique à ces importantes assises, conduisant, sous Haut Accord du Président de la République Paul Biya, la délégation d’experts camerounais, Dr Malachie Manaouda et son équipe prennent une part active afin de tirer le meilleur dividende de ces travaux ouverts depuis le 21 Mai à Genève en Suisse. A cet effet, des échanges et autres audiences meublent à juste titre son agenda. Indique le journal Le Médecin.

Au sujet de la Sécurité sociale Forum Libre titre sur « Le Cameroun au sommet de l’Afrique ». La caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) du Cameroun a remporté 10 nouvelles distinctions de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) au Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique, qui s’est tenu, du 17 au 19 mai 2023, à Abidjan. Elle porte ainsi son nombre de distinctions à 43 sous le magistère de son directeur général, Mekulu Mvondo Akame. Les secrets d’une performance qui inspirent de nombreux pays.