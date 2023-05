CAMEROUN :: Edmond Kamguia: "Aujourd’hui, l’unité nationale, c’est le slogan très creux qui se vide davantage" :: CAMEROON

Selon le journaliste et éditorialiste , Edmond Kamguia, le Cameroun est en guerre avec lui-même. On ne devrait même pas fêter la fête nationale. Il l'a fait savoir ce dimanche 21 mai 2023 au cours de l'émission intitulée “Droit de réponse“ sur Equinoxe Tv

"La fête de l’unité, ce n’est plus la même faste ni la même solennité. Avant, il y avait beaucoup de réjouissances populaires avant la fête, pendant la fête et après la fête. C’était une véritable fête quand on célbrait à une certaine époque la fête de l’Unité du 20 mai », regrette Edmond Kamguia sur le plateau de l’émission “Droit de réponse" sur Equinoxe Tv.

Pour se justifier, Edmond Kamguia évoque parmi plusieurs manquements la crise anglophone qui endeuillent plusieurs Camerounais dans les régions du NOSO (Nord Ouest et Sud Ouest).

« Il s’est passé tant de choses en 40 ans, 41 ans pour ne parler que du régime du président Paul Biya qui a succédé constitutionnellement à son illustre prédécesseur. C’est l’expression utilisée par le président Paul Biya lui-même le samedi 6 novembre 1982 à 10 heures lorsqu’il prêtait serment pour accéder à la magistrature suprême. Il s’est passé tant de choses qui ont fait en sorte qu’on a plus le sentiment qu’il y a l’unité nationale au Cameroun. On n’a plus même le sentiment que ça a pu être une réalité à quelques moments que ce soit dans l’histoire de ce pays. Aujourd’hui, l’unité nationale, c’est le slogan très creux qui se vide davantage de ce qui reste de son contenu depuis au moins le début de la crise anglophone en 2016 qui s’est transformé en 2017 en une guerre. Donc le Cameroun est en guerre avec lui-même. On ne devrait même pas fêter la fête nationale parce que nous sommes en guerre avec nous-mêmes avec la guerre que nous connaissons dans le nord-ouest et le Sud-Ouest. C’est des Camerounais qui s’entretuent »,affirme t-il