CAMEROUN :: LETTRE OUVERTE AU RECTEUR DE DE L’UCAC: :Propos Tribalistes du Pr Claude Abe :: CAMEROON

Monsieur le recteur. Pour peu que l’université catholique d’Afrique centrale soit encore catholique et, par conséquent, encore attachée aux valeurs de fraternité et du respect de la richesse de la diversité humaine, j’estime que le prof. Claude Abe ne mérite plus d’y enseigner sauf s’il s’amende. Pourquoi ?

Le dimanche 18 juillet 2022, sur la chaîne de télévision Cam 10, au cours d’une émission intitulée Grand Débat, il a tenu des propos scandaleux qui visaient à stigmatiser une des multiples communautés du Cameroun. Ce type de dérapage verbal, largement relayé sur les médias sociaux, est indigne d’un enseignant permanent d’une université catholique qui est censée promouvoir une éthique de la fraternité humaine. Je me souviens qu’il n’y a pas longtemps, vous annuliez l’intervention d’une certaine Nathalie Koah à l’UCAC, je suppose, au nom des valeurs de votre institution. Le prof. Abé, il me semble, a franchi, lui aussi, les limites du permis sur le plan éthique.

Par ailleurs, au cours de la même émission, il a contribué à répandre des calomnies abjectes sur un prélat de regrettée mémoire, en lui attribuant mensongèrement des thèses de suprématie ethnique. Il s’agit de feu Mgr Albert Ndongmo. À aucun moment, ses calomniateurs n’ont cité une des publications de ce prélat pour étayer leurs propos blasphématoires. Pourquoi profaner ainsi la mémoire d’un homme d’église qui ne demande qu’à se reposer en paix? Ce n’est pas digne d’un sociologue, encore moins d’un sociologue enseignant dans une institution catholique dont la devise est : « Au service de la Vérité et de la Justice ».

Je vous prie donc d’exiger du prof. Abé de retirer ses propos scandaleux pour mériter de continuer à enseigner dans une université catholique. Il n’y a pas longtemps le Pape François publiait une belle lettre encyclique sur la Fraternité humaine et l’amitié sociale. Il s’agit de Fratelli Tutti. C’est le rôle d’une université catholique d’en être l’incarnation.