MONDE ENTIER :: Onana, le lion de la Ligue des champions :: WORLD

Au-delà des poteaux, contre lesquels le Porto s'est heurté à deux reprises dans le temps additionnel, s'il y a une raison pour laquelle l'Inter de Milan sera en quart de finale de la Ligue des champions 12 ans plus tard , c'est André Onana. Le gardien formé au centre de formation du FC Barcelone a réalisé six arrêts, dont un salvateur sur une tête de Mehdi Taremi à la 95e minute qui aurait emmené le match en prolongation, gardant ainsi sa cage inviolée pour la cinquième fois dans cette Ligue des champions. Seuls le Bayern Munich, à deux reprises, et le Barça, lors du 3-3 qui a eu lieu au Camp Nou, ont réussi à battre Onana, recruté gratuitement cet été après la fin de son contrat avec l'Ajax.

Initialement, pour effectuer une transition en douceur dans les cages noires et bleues, domaine réservé du vétéran Samir Handanovic, qui fêtera ses 39 ans en juillet, au cours des dix dernières saisons. Le Slovène a commencé comme titulaire en Serie A, mais lors de la neuvième journée, Simone Inzaghi a donné sa chance à Onana, qui jusque-là ne jouait qu'en compétition européenne. Une décision qui s'est prolongée dans le temps et qu'Onana a rendue bonne grâce à ses performances, confirmant définitivement le changement de garde dans les cages de l'Inter au Do Dragao. "C'était difficile, mais nous avons fait le travail. C'était le match que nous attendions. Jouer sur le terrain de Porto est toujours compliqué, mais nous avons fait ce que nous devions en défense. Nous avons mérité la qualification. Gagner la Ligue des champions ? Nous n'avons peur de personne. Nous pouvons croiser Manchester City, Milan... J'attends le tirage au sort", a déclaré le Camerounais au micro de 'Canal+Foot' à la fin du match.

L'Inter de Milan est l'une des trois équipes italiennes en quart de finale de la Ligue des champions (avec Naples et l'AC Milan) et a eu beaucoup de chance lors du tirage au sort des éliminatoires, comme le confirment également les paris actuels sur la Ligue des champions . Si les Nerazzurri parviennent à se qualifier, ils éviteront le côté compliqué du tableau. Ils éviteraient jusqu'à la finale hypothétique le Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich ou Manchester City et joueraient leur billet pour celle-ci avec Naples ou Milan.

Le dernier duel entre Benfica et l'Inter de Milan remonte aux huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA 2003/04, lorsque les 'nerazzurri', après un match nul 0-0 à l'aller, ont remporté une victoire de 4-3 au Giuseppe Meazza. L'Inter de Milan a remporté la Ligue des champions à trois reprises : lors de la saison 1963-64 (31 contre le Real Madrid), 1964-65 (contre Benfica 1-0) et 2009-10 (contre le Bayern Munich). Remporteront-ils la quatrième lors de cette édition ?