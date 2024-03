Cameroun :: Scandale De Double Identité : Doualla Et Ntep Exclus Des Play-Offs Par La Fecafoot :: Cameroon

La Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) a annoncé aujourd'hui que deux joueurs éminents, Wilfried Doualla et Jean Prosper Nlend Ntep, ont été exclus des play-offs du championnat en raison de soupçons de double identité et de tricherie sur l'âge.

Wilfried Doualla, l'une des figures des Lions Indomptables lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, se retrouve dans une situation délicate. Le milieu de terrain de Victoria United de Limbé aurait été impliqué dans une affaire de double identité, trichant sur son âge pour participer aux compétitions de manière illégitime.

Ce scandale ébranle la crédibilité du joueur qui a brillé sur les terrains récemment. La nouvelle de son exclusion des play-offs en raison de ces allégations a choqué la communauté sportive camerounaise.

Mais Wilfried Doualla n'est pas le seul à être dans la tourmente. Jean Prosper Nlend Ntep, joueur de l'Union de Douala, se trouve également au cœur d'une controverse. La Fecafoot a reçu une réserve de qualification de la part de l'Union de Douala en marge du match décisif de la 18e journée contre Dynamo.

Les accusations portent sur des doutes concernant l'identité du joueur Ntep, remettant en question sa légitimité à participer au championnat. Cette situation risque de créer des remous dans le monde du football camerounais, remettant en question l'intégrité du processus de sélection et de qualification des joueurs.

La Fecafoot a assuré qu'elle mènerait une enquête approfondie pour faire la lumière sur ces allégations et prendre les mesures nécessaires pour préserver l'équité et l'intégrité du championnat. Des sanctions sévères pourraient être envisagées si les joueurs sont reconnus coupables de tricherie.

Ce scandale de double identité souligne l'importance de la vigilance et de la transparence dans le monde du sport professionnel. Les supporters et les acteurs du football attendent avec impatience les résultats de l'enquête, qui détermineront l'avenir de Wilfried Doualla, Jean Prosper Nlend Ntep et l'impact sur le championnat camerounais.