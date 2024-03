Calixthe Beyala Dénonce La Violence À L'ambassade Du Cameroun À Paris :: Cameroon

Dans les récentes heures, une descente musclée de la Brigade anti sardinards à l'ambassade du Cameroun à Paris a suscité l'indignation de la célèbre écrivaine Calixthe Beyala. Pour Beyala, l'ambassade du Cameroun est un sanctuaire qui doit être respecté par tous, en particulier par les Camerounais exilés.

Dans un récit personnel poignant, Calixthe Beyala rappelle son passé d'étudiante et ses interactions avec l'ambassadeur du Cameroun à Paris de l'époque, Biloa Tang. Malgré les réclamations incessantes de Beyala, l'ambassadeur et sa femme ont toujours accueilli la jeune étudiante avec patience et générosité, offrant même des repas pour l'aider dans ses moments difficiles.

Beyala évoque également un événement plus tard dans sa vie, lorsqu'elle était invitée pour une conférence à Rome, où l'ambassadeur du Cameroun a insisté pour que tous les invités se dirigent vers l'ambassade camerounaise. Cette expérience a renforcé le sentiment de fierté de Beyala envers son pays d'origine.

La descente brutale à l'ambassade du Cameroun à Paris a choqué Beyala et beaucoup d'autres. Pour elle, cet incident est une atteinte à l'intégrité de l'ambassade, un lieu symbolique qui devrait être un refuge pour les Camerounais à l'étranger. Elle appelle à un respect total de l'ambassade en tant que représentation officielle du Cameroun à l'étranger.

Calixthe Beyala conclut en exprimant son engagement envers son pays d'origine, soulignant l'importance de préserver la dignité et le respect de l'ambassade du Cameroun à travers le monde.