France :: Les Femmes Balengou À La Conquête De Sa Diaspora Pour Le Développement De Leur Village

Réunie autour de l'association des Femmes Balengou de France en partenariat avec Mandjong de France. La dynamique association des femmes Balengou de France organise le 30 mars 2024 la 4ème édition de sa soirée de gala à l'Espace Alliance au 5 Rue Galillée 93150 Le Blanc Mesnil.

Une soirée placée sous le parrainage de Sa Majesté Ngemeni Hapi Elvis Roi des Balengou.

Après plusieurs actions menées au sein de la communauté à Paris et dans les villes environnantes, l'association des Femmes Balengou de France compte apporter leur soutien et leur rayonnement au développement du village.

Un moyen salutaire de contribuer en leur façon au développement de ce village parmi les 13 villages que compte le département du NDÉ.

Tous les fils et filles de ce village basés en Europe ont déjà confirmé leur participation pour faire de ce gala l'un des plus réussi et surtout un rassemblement de force à Paris pour encore tiré plus haut le village paradis.

Guy Watson, Philo Wandje deux artistes de ce village ont confirmé leur présence pour mettre le show et beaucoup de surprises sont annoncées.

Plusieurs partenaires ont également annoncé leur présence à travers des supers tombola comme la Maison d'hôtes Madival à KRIBI, l'hôtel ISIS à Yaoundé au Cameroun.

Vivement le 30 mars 2024 avec les femmes Balengou de France

Pour toute information utile, tel: +336 69 55 17 23 ou le +336 11 33 89 72