Le Front pour le Changement du Cameroun (FCC), coalition regroupant divers partis politiques, acteurs de la société civile, citoyens engagés, et autres forces vives, se prépare activement pour l'élection présidentielle de 2025. À cet effet, une réunion ordinaire est prévue le 3 mars 2024 à Douala, sous la présidence de l’honorable Jean Michel NINTCHEU.

Cette rencontre revêt une importance capitale dans le paysage politique camerounais, notamment alors que des débats agitent l'opinion publique quant à l'orientation à prendre pour cette échéance électorale majeure. Certains, comme Cabral LIBI du PCRN, prônent ouvertement en faveur d'une transition politique, soulignant l'impératif d'une mutation profonde dans le système politique du pays. Pour lui, la question n'est pas tant de savoir s'il faut une transition, mais plutôt de déterminer sa nature : militaire ou civile. Il appelle ainsi à l'unification des forces politiques alternatives en vue de proposer une transition civile en 2025.

Cependant, pour les dirigeants du Front pour le Changement du Cameroun (FCC), la direction est claire et sans équivoque : leur objectif premier est de soutenir la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. Ils considèrent toute autre considération comme une "pure distraction", insistant sur le besoin de concentration et de mobilisation autour de cette candidature.

La réunion du 3 mars 2024 sera donc l'occasion pour les membres de la coalition de discuter des stratégies à mettre en place pour atteindre cet objectif commun. Il s'agira notamment de renforcer les liens entre les différents acteurs, d'affiner la plateforme politique, et de coordonner les actions en vue de mobiliser un large soutien populaire.

Dans un contexte politique où les enjeux sont nombreux et les attentes du peuple camerounais importantes, la coalition du FCC s'engage à poursuivre sa lutte pour le changement et à œuvrer pour une démocratie renouvelée, où chaque voix compte et où les aspirations du peuple sont pleinement prises en compte.