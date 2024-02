Afrique :: Can 2023 : La Caf Innove Avec La Présence Des Légendes Du Football Africain

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football touche à sa fin avec la troisième et dernière trêve de sa phase finale, qui prendra fin ce samedi 10 février 2024. Les aficionados du ballon rond sont en effervescence alors que les stades s'apprêtent à rouvrir pour accueillir les deux derniers matchs cruciaux à Abidjan.

Dès ce samedi soir, à partir de 21h, le stade Félix Houphouët-Boigny vibrera au rythme d'une confrontation pour la médaille de bronze entre les équipes de la RD Congo et d'Afrique du Sud. Une bataille pour l'honneur qui promet d'être épique.

Mais ce n'est pas tout. Le clou du spectacle est réservé pour demain dimanche, avec la grande finale prévue à partir de 21h au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé. Une occasion en or pour les deux équipes finalistes de graver leur nom dans l'histoire du football africain.

Cependant, avant ces deux rendez-vous majeurs, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé d'innover en organisant pour la première fois une table ronde exceptionnelle. Celle-ci se tiendra ce samedi à 14h au centre principal des médias. L'objectif ? Réunir les capitaines emblématiques des équipes victorieuses des précédentes éditions de la CAN pour une discussion mémorable.

"L'événement a pour but de créer une atmosphère unique pour les médias avant la finale tant attendue prévue ce dimanche", a expliqué un représentant de la CAF.

Parmi les invités d'honneur, des noms qui résonnent comme autant de légendes du football africain. Roger Milla, l'icône camerounaise qui a marqué l'histoire de la CAN en 1988. Gadji Celi, le capitaine de la Côte d'Ivoire victorieuse en 1992. Kanu Nwankwo, le géant nigérian qui a mené son équipe à la gloire en 1994. Sans oublier Neil Tovey et Lucas Radebe, les héros sud-africains de 1996.

La liste des capitaines invités est impressionnante :

1988 : Roger Milla (Cameroun)

1992 : Gadji Celi (Côte d'Ivoire)

1994 : Kanu Nwankwo (Nigeria)

1996 : Neil Tovey (Afrique du Sud) & Lucas Radebe (Afrique du Sud)

1998 : Hossam Hassan (Egypte)

2004 : Riadh Bouazizi (Tunisie)

2012 : Christopher Katongo (Zambie)

2013 : Joseph Yobo (Nigeria)

2017 : Benjamin Moukandjo (Cameroun)

Ce rendez-vous exceptionnel promet des échanges passionnants, des anecdotes mémorables et peut-être même quelques révélations sur les coulisses de la plus prestigieuse compétition de football du continent.

En attendant de connaître le dénouement de cette CAN 2024, les supporters retiennent leur souffle et se préparent à vivre des moments de pur football, empreints d'émotion et de passion, à l'occasion de ces deux derniers matchs qui s'annoncent grandioses.