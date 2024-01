Cameroun :: Tragédie Au Sein Du Mrc : Décès De L'épouse Du Conseiller Spécial De Maurice Kamto :: Cameroon

C'est avec une profonde tristesse que la famille politique du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et son président, Maurice Kamto, pleurent la disparition de Liliane, l'épouse de Sa Majesté Biloa Effa, conseiller spécial du leader du MRC.

La nouvelle du décès de Liliane a jeté une ombre de deuil sur la vie du conseiller spécial et sur l'ensemble de la communauté politique qui l'entoure. La disparition de Mme. Effa a été annoncée dans la nuit, laissant la famille et les proches dans un profond chagrin.

La perte de Liliane Effa est ressentie non seulement au sein du MRC mais aussi dans les cercles politiques camerounais, où elle était connue pour son dévouement envers les idéaux de son mari et du parti.

Les détails entourant les circonstances du décès n'ont pas encore été divulgués publiquement, et la famille demande le respect de sa vie privée pendant cette période de deuil.

Des messages de sympathie affluent déjà de la part de membres du MRC, d'autres personnalités politiques et de la société civile, témoignant de l'impact de Liliane Effa au-delà de son rôle de conjointe du conseiller spécial.

Les funérailles de Liliane Effa seront un moment difficile pour la famille et les proches, mais également une occasion pour la communauté politique de se rassembler et de rendre hommage à une femme qui a joué un rôle important dans la vie du conseiller spécial et du MRC.

En ces moments douloureux, la rédaction exprime ses condoléances à Sa Majesté Biloa Effa, à Maurice Kamto et à l'ensemble du MRC, espérant que le souvenir de Liliane Effa soit un réconfort dans cette période difficile.