Les Paradoxes Du Cameroun : Entre Inégalités Régionales Et Appels À L'action Citoyenne :: Cameroon

Le Cameroun, pays aux multiples facettes, présente des paradoxes étonnants qui soulignent les disparités régionales et suscitent des interrogations sur la participation citoyenne. Une analyse des réalités géographiques, éducatives et politiques met en lumière des contradictions frappantes.

Enclavement et Désavantages :

Les régions de l'Extrême-Nord et de l'Est du Cameroun sont marquées par leur enclavement, un déficit d'infrastructures, une scolarisation limitée et un développement économique modeste. La situation critique en matière d'eau et d'électricité caractérise particulièrement l'Extrême-Nord, tandis que de nombreux habitants de ces régions ne possèdent ni acte de naissance ni carte nationale d'identité.

Paradoxe de la Participation :

Étonnamment, malgré ces difficultés, l'Extrême-Nord affiche un taux de participation au vote frôlant les 100%, une réalité qui défie les attentes. Les habitants de cette région, souvent démunis et privés de services essentiels, semblent être la réserve de voix de leur oppresseur.

Contrastes dans le Wouri :

Le département du Wouri, et plus particulièrement la ville de Douala, est présenté comme un contraste saisissant. Étant le département le plus peuplé et cosmopolite, il jouit d'une scolarisation élevée, mais également d'une forte contestation politique. Le taux d'inscription sur les listes électorales, selon Elecam, est relativement faible, malgré sa dynamique sociale et économique.

Réaction à l'Appel Citoyen :

Face à cette réalité paradoxale, un appel citoyen est lancé pour stimuler l'inscription massive sur les listes électorales. Chaque secteur de la société est invité à contribuer à ce mouvement pour permettre un changement démocratique pacifique. Des conducteurs de taxi aux enseignants, en passant par les commerçants et les fonctionnaires, tous sont appelés à sensibiliser et à mobiliser.

Vers un Changement Démocratique :

L'appel met en avant l'idée que chaque Camerounais peut être un agent du changement par le biais du vote. Les inégalités régionales et les contradictions observées ne doivent pas être un obstacle à la participation citoyenne, mais plutôt un catalyseur pour un mouvement démocratique pacifique.

Appel à la Vigilance d'Elecam :

En conclusion, l'article interpelle le Directeur général d'Elecam, soulignant la nécessité de garantir des élections libres et représentatives. La pression citoyenne monte, exigeant des garanties quant à la transparence électorale et à la fin des manipulations supposées.

Message aux Citoyens :

Chaque citoyen est encouragé à jouer son rôle dans ce processus, rappelant que le bulletin de vote est plus puissant qu'une balle de fusil. À travers ces actions collectives, les Camerounais sont invités à œuvrer pour un avenir meilleur, dans la paix et par les urnes.