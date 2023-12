Cameroun :: Robert Kona: Au-Delà De La Roublardise Et De La Ruse, Un Mémorandum :: Cameroon

Réuni le temps d’un point de presse jeudi 14 décembre dernier à Yaoundé, le père fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et des membres proches ont livré à l’opinion publique, une déclaration spéciale à la suite des propos jugés belliqueux de l’actuel président national.

Le Pcrn est depuis quelques temps déchiré par une guerre d’opinion en interne. A cette situation qui est déjà assez incommodante pour le parti dont la réconciliation est le principal soubassement, se greffe une attaque médiatique coordonnée qui menace l’intégrité même du mouvement. Voilà donc des faits, qui ont été révélés par ceux qui les ont vécus.

Instigateur du parti fondée en 2001,Robert Kona, à travers une déclaration veut mettre fin au bal du despotisme qui aurait été orchestré par l’honorable Cabral Libii qui depuis quelques temps est accusé de plusieurs actes de divagation au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, au point de vouloir s’auto-légitimer président national dudit mouvement politique.

« A propos du congrès de confirmation de l’imposture qui devait se tenir en décembre à Kribi, il parle de résistance, invoquant un droit bafoué par des interdictions qu’il qualifie de fantaisiste (…) nous entendons le son des tambours de la résistance, non pas de ceux qui appellent à soutenir un congrès illégitime, mai ceux qui nous rassemblent pour une cause plus noble : la restauration de l’ordre légal au sein de notre parti » , est-il indiqué dans l’un des passages de la déclaration spéciale .

Une dérive de trop de la part de l’Honorable Cabral Libii, qui a été contrecarrée par la demande de suspension du congrès par le sous-préfet. En effet, le début de l’aventure de Cabral Libii au sein du parti septentrional remonte à 2019.

Suite à sa disjonction avec le parti Univers, il décide de contacter le patriarche Kona Robert afin de rejoindre le parti. Une adhésion regrettable pour Souleyman Oumar, l’un des membres proches du fondateur, car selon lui, « il faudrait éviter de jouer avec les enfants lorsqu’on est vêtu de blanc».

Une métaphore aussi profonde qui décrit en filigrane l’image d'un Pcrn souillé par les actes irréfléchis posés dans l’unique but faire ombrage au fondateur légitime. L’honorable Cabral est accusé de ruse et de roublardise par ses camarades du Pcrn.

A titre d’exemple, ils ont fait part de sa récente visite chez Robert Kona dimanche dernier avec pour leitmotiv la « réconciliation ». Une assise qui aurait duré plus de 7 heures, soit de 11h à 19h où il aurait « présenté ses excuses au papa et a voulu le convaincre d’organiser le congrès de Kribi afin de se légitimer à la tête du parti ».

Abus de confiance

Astuce très rapidement comprise par le sage patriarche qui annonce un congrès extraordinaire en mars 2024 à Kaélé. Au-delà de la « roublardise » et de la ruse constatée par les membres du Pcrn, le parti lance un mémorandum d’urgence qui appelle à la responsabilité et à l’intégrité au sein de leur mouvement politique. «Une série d’événement alarmants au seinde notre parti »,ont-ils fait entendre. « Abus de confiance » à Guidiguis le 11 mai 2019 : une réunion ordinaire transformée de manière artificielle en premier « congrès ordinaire illégal du parti, l’assignation à comparaitre de Cabral Libii et de sept autres membres ayant participés à cette réunion » , tous convoqués devant le Tribunal de première instance de Mayo-Kani à Kaélé le 4 janvier 2024 ou encore la demande de suspension du congrès de Kribi, sont là quelques dérives préoccupantes de Cabral Libii Ngue Ngue au sein du Pcrn.