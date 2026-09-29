Trump nomme Christian Jové Ehrhardt ambassadeur des USA au Cameroun. L'homme des accords migratoires connaît déjà Yaoundé. Enjeux et réactions.

Christian Jové Ehrhardt, diplomate de carrière qui a négocié l'accord de 30 millions de dollars pour accueillir des déportés au Cameroun, devient le candidat de Donald Trump pour l'ambassade des États-Unis à Yaoundé.

Ehrhardt ambassadeur des USA au Cameroun : ce que ça change

Le président Donald Trump a nommé Christian Jové Ehrhardt ambassadeur des États-Unis au Cameroun. La nomination a été transmise au Sénat pour confirmation. Ehrhardt, 41 ans, n'est pas un inconnu à Yaoundé : il a été affecté dans le pays au cours de sa carrière et a reçu en 2018 le titre de Chevalier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun.

Mais il est surtout l'homme qui, depuis mai 2025, dirige l'Office of Remigration un bureau de 15 personnes créé au Département d'État pour négocier les accords de déportation de migrants vers des pays tiers. C'est lui qui a piloté l'accord camerounais : 30 millions de dollars versés à Yaoundé pour accueillir jusqu'à 1 000 ressortissants africains déportés des États-Unis, préférentiellement des non-violents, finalisé le 16 décembre 2025.

Qui est Christian Jové Ehrhardt ?

Diplomate de carrière du Service extérieur américain depuis 2007, Ehrhardt a gravi les échelons sans tapage. Son parcours l'a conduit en Algérie, en Jamaïque, en République centrafricaine, au Soudan, au Tchad, en Haïti, en Libye et en Irak. Il parle français et espagnol. Originaire de New York, il est diplômé de St. Lawrence University et du U.S. Naval War College.

Depuis le 18 mai 2018, il exerce comme Secrétaire d'État adjoint au Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations du Département d'État. En novembre 2025, il a conduit une délégation américaine reçue par le ministre camerounais des Relations extérieures, Felix Mbayu, pour discuter d'assistance humanitaire, de santé publique et de sécurité régionale.

Sa carrière a été marquée par plusieurs distinctions. En 2021, la Federal Law Enforcement Officers Association lui a décerné un prix d'excellence en matière d'enquêtes. En 2019, il a reçu la Joint Civilian Service Commendation Award du Commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique. En 2018, le Cameroun l'a fait Chevalier de l'Ordre de la Valeur.

Mais le poste qu'il occupe depuis 2025 raconte une autre histoire. Selon une enquête du Washington Post publiée le 21 septembre 2026, l'Office of Remigration a négocié des accords avec 31 pays, principalement en Afrique et en Amérique latine, pour un total d'au moins 410 millions de dollars. Le Cameroun fait partie des signataires.

Le double visage d'une nomination

La nomination d'Ehrhardt à Yaoundé intervient dans un contexte particulier. Le Cameroun n'avait plus d'ambassadeur américain depuis janvier 2026, date à laquelle Christopher John Lamora a quitté son poste dans le cadre du rappel massif de près de 30 ambassadeurs décidé par l'administration Trump. Pendant huit mois, la plus grande ambassade des États-Unis en Afrique centrale est restée sans chef de mission confirmé.

Elisabeth Moore Aubin avait été nommée en décembre 2025, mais le contexte a changé. Des sources concordantes indiquent que sa nomination n'a pas abouti au Sénat.

Aujourd'hui, c'est Ehrhardt qui est proposé. Un diplomate qui connaît le Cameroun, qui parle français, mais qui arrive avec un dossier lourd : celui des accords migratoires controversés que le Cameroun a signés sous l'administration Trump.

« Le Cameroun et les États-Unis sont amis depuis de nombreuses années et continueront de l'être », avait déclaré Ehrhardt en novembre 2025, lors de sa visite à Yaoundé. « Nous avons discuté de divers domaines de coopération mutuelle et nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement avec le Cameroun. »

Ces mots résonnent différemment aujourd'hui.

Ce que disent les textes

Nous avons pu consulter les grandes lignes de l'accord signé entre Washington et Yaoundé. Le Cameroun s'engage à accueillir jusqu'à 1 000 ressortissants africains déportés des États-Unis, avec une préférence pour les profils non violents. En échange, les États-Unis versent 30 millions de dollars. Une partie de cette somme serait liée à un programme sanitaire, selon des documents consultés par Le Lynx et RFI.

Le Département d'État reconnaît lui-même, dans son rapport annuel sur les droits humains, que le Cameroun présente des « violations graves ». L'accord a été signé malgré cela. Interrogé sur cette contradiction, le Département d'État n'a pas répondu à nos questions avant publication.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier : le contenu intégral du protocole signé le 16 décembre 2025, les modalités exactes de versement des 30 millions de dollars, et le nombre de personnes effectivement déportées vers le Cameroun à ce jour.

L'enjeu de la confirmation sénatoriale

La nomination d'Ehrhardt n'est pas encore effective. Le Sénat américain doit confirmer le choix du président. Et le parcours du diplomate pourrait compliquer l'exercice.

L'Office of Remigration, qu'il dirige depuis mai 2025, fait l'objet d'enquêtes journalistiques et de critiques d'organisations de défense des droits humains. Selon The New Republic, les accords ont été négociés « sans les garanties habituelles en matière de droits humains ». Des avocats en immigration américains qualifient ces déportations vers des pays tiers de « contournement des règles américaines » interdisant l'expulsion de personnes risquant la persécution dans leur pays d'origine.

Ehrhardt devra expliquer devant les sénateurs comment il compte concilier son rôle passé à la tête de l'Office of Remigration avec ses nouvelles fonctions d'ambassadeur un poste qui implique de représenter les États-Unis auprès d'un gouvernement partenaire, mais aussi de défendre les valeurs américaines, y compris les droits humains.

Des sénateurs démocrates ont déjà annoncé qu'ils poseraient des questions. Le calendrier de confirmation n'est pas encore connu.

Ce que cette nomination signifie pour le Cameroun

Pour Yaoundé, l'arrivée d'Ehrhardt est un signal ambigu. D'un côté, elle met fin à huit mois de vacance à la tête de la mission diplomatique américaine une situation qui compliquait les échanges bilatéraux sur des dossiers sensibles : crise anglophone, coopération militaire via AFRICOM, investissements économiques. En août 2026, les deux pays ont tenu leur premier Dialogue économique et commercial, avec à la clé 7 milliards de dollars d'opportunités d'investissement annoncées.

De l'autre, Ehrhardt incarne précisément la politique migratoire la plus controversée de l'administration Trump. Son arrivée à Yaoundé risque de raviver un débat au Cameroun sur la contrepartie de ces 30 millions de dollars. L'accord a été signé par le président Paul Biya, sans débat public ni discussion parlementaire connue à ce jour.

Le 24 novembre 2025, lors de sa visite à Yaoundé, Ehrhardt avait rencontré des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et du Programme alimentaire mondial (PAM). Des roundtables sur la santé et l'assistance humanitaire. Des gestes de bonne volonté.

Reste une question que personne, à Yaoundé comme à Washington, n'a clairement tranchée : Ehrhardt sera-t-il l'ambassadeur du Cameroun auprès des États-Unis, ou l'ambassadeur des États-Unis pour la politique migratoire de Trump au Cameroun ?

Qui a nommé Christian Ehrhardt ambassadeur des États-Unis au Cameroun ?

C'est le président Donald Trump. La nomination a été transmise au Sénat américain pour confirmation. Tant que le Sénat n'a pas voté, Ehrhardt n'est pas officiellement ambassadeur.

Christian Ehrhardt est-il déjà venu au Cameroun ?

Oui. Il a été affecté au Cameroun au cours de sa carrière, et y est retourné en novembre 2025 en tant que chef de l'Office of Remigration. En 2018, il a été fait Chevalier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun.

Qu'est-ce que l'accord de 30 millions de dollars avec le Cameroun ?

Selon des documents consultés par plusieurs médias, le Cameroun a accepté d'accueillir jusqu'à 1 000 ressortissants africains déportés des États-Unis, en échange de 30 millions de dollars. L'accord a été finalisé le 16 décembre 2025. Le contenu intégral n'a pas été rendu public.

La nomination d'Ehrhardt est-elle confirmée ?

Non. Elle doit encore passer par le processus de confirmation du Sénat américain. Aucun calendrier n'a été annoncé à ce jour.