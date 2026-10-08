Jean Manga Onguéné, Ballon d'or africain 1980, est décédé le 6 octobre 2026 à Paris. Thomas Nkono lui rend un hommage déchirant : « Tu étais un frère ».

L'ancien gardien des Lions Indomptables salue la mémoire de son coéquipier au Canon de Yaoundé et en sélection, décédé à 80 ans des suites d'une maladie.

Jean Manga Onguéné est mort. Le Ballon d'or africain 1980 s'est éteint le 6 octobre 2026 à Paris, à l'âge de 80 ans, des suites d'une maladie. Il était l'une des dernières grandes figures de la génération qui a fait du Cameroun une puissance du football africain.

Thomas Nkono, son ancien coéquipier au Canon de Yaoundé et chez les Lions Indomptables, a réagi. Son texte, publié mercredi, commence par ces mots : « À toi, mon frère, mon compagnon de route. »

Une légende s'en va

Le football camerounais est en deuil. Jean Manga Onguéné est décédé mardi matin 6 octobre 2026 à Paris, selon plusieurs sources concordantes. Il avait 80 ans. Il luttait contre la maladie.

Né le 12 juin 1946 à Ngoulemekong, il avait débuté sa carrière au Canon de Yaoundé en 1966. Un premier match, cinq buts. Contre les Caïmans de Douala. Le Cameroun découvre alors celui qu'on appellera la « tête d'or ».

Seize saisons au Canon. Sans jamais changer de club. Six championnats du Cameroun. Six Coupes du Cameroun. Trois Ligues des champions de la CAF, en 1971, 1978 et 1980. Une Coupe des vainqueurs de coupe en 1979. Et en 1980, le Ballon d'or africain, décerné par France Football.

Le frère d'armes de Thomas Nkono

Jean Manga Onguéné et Thomas Nkono, c'est une histoire qui commence au Canon de Yaoundé. Le gardien arrive en 1974. L'attaquant est déjà là, depuis huit ans. Ils ne se quitteront plus.

Ensemble, ils remportent des titres. Ensemble, ils portent le maillot des Lions Indomptables. Thomas Nkono, deux fois Ballon d'or africain en 1979 et 1982. Jean Manga Onguéné, une fois, en 1980. Deux légendes du même club, de la même génération, de la même famille de football.

Quand Manga Onguéné se blesse au genou en 1982, il est privé de la première Coupe du monde du Cameroun. Nkono, lui, y est. Il sera même l'un des héros de l'épopée de 1990, quand le Cameroun atteint les quarts de finale en Italie.

Mais l'histoire ne s'arrête pas aux terrains. Manga Onguéné devient entraîneur adjoint en 1990, aux côtés de Valeri Nepomniachi. Il conduit ensuite le Cameroun aux Coupes du monde de 1994 et 1998. Nkono, lui, reste dans le giron du football, comme entraîneur des gardiens.

« Les mots me manquent »

Le texte de Thomas Nkono est un adieu. Publié sur plusieurs médias camerounais, il commence par une phrase qui dit tout : « Aujourd'hui, les mots me manquent pour exprimer la douleur de ton départ. »

« Certaines personnes croisent notre chemin et laissent derrière elles une empreinte que le temps ne pourra jamais effacer. Tu es de ces personnes-là. »

Puis vient la phrase qui définit leur relation. « Tu n'étais pas simplement un collègue. Tu étais aussi un frère et un ami fidèle, présent à mes côtés à de nombreuses reprises. »

Nkono évoque « tant d'années, tant de moments, des joies, des difficultés, des conversations et des souvenirs ». Il dit merci. « Grâce à toi, nous avons atteint des objectifs qui, pour nous, paraissaient impossibles. »

Ce que Manga Onguéné laisse derrière lui

Un palmarès. Une génération. Une trace.

Jean Manga Onguéné a été l'un des premiers grands noms du football camerounais. Avec Nkono, Roger Milla, Théophile Abega. Ils ont posé les premières pierres de la renommée internationale des Lions Indomptables.

Nous n'avons pas pu joindre la famille de Jean Manga Onguéné avant publication. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été communiquées.

Le Canon de Yaoundé perd l'un de ses plus grands joueurs. Le Cameroun perd une mémoire. Thomas Nkono, lui, perd un frère.

Son texte se termine par une prière. « Que Dieu t'accueille auprès de Lui et donne à ta famille la force de traverser cette terrible épreuve. À jamais dans nos cœurs. »

Qui était Jean Manga Onguéné ?

Un attaquant camerounais, Ballon d'or africain 1980, légende du Canon de Yaoundé et des Lions Indomptables. Il avait 80 ans.

Quand est-il décédé ?

Le 6 octobre 2026, à Paris, des suites d'une maladie selon plusieurs sources.

Quel était son lien avec Thomas Nkono ?

Ils ont joué ensemble au Canon de Yaoundé et en équipe nationale. Nkono le considérait comme un frère.

Quel est son palmarès ?

Six championnats du Cameroun, six Coupes du Cameroun, trois Ligues des champions CAF, une Coupe des vainqueurs de coupe, Ballon d'or africain 1980.